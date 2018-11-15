Ласнамяэ пророчат красивое будущее Манхеттена

На конференцию были приглашены выступающие из Эстонской художественной академии - профессора Андрес Альвер и Тоомас Таммис, представитель научно-технического городка Юлемисте Антс Пильвинг и руководитель гражданского объединения «Ласнаидея» Мария Дерлыш. В своих докладах гости затронули вопросы взаимодействия с другими районами столицы, благоустройства свободных территорий, реновации жилого фонда, а также создание современной и комфортной для жителей окружающей среды.

Стоит отметить, что доклады профессоров Художественной академии Альвера и его коллеги Таммиса схожи с видением будущего Ласнамяэ представителя крупнейшего Смарт Сити комплекса в Балтии Антса Пильвинга. Фоторяд и видеоматериалы в их презентациях имели общий западный урбанистический оттенок: современные архитектурные решения жилых комплексов и бизнес-центров в симбиозе с благоустроенными зелеными зонами и территориями общественного назначения, отвечающие потребностям нынешнего и будущего поколения. «У района Ласнамяэ – огромный потенциал», - отметил профессор Андрес Альвер в своем выступлении.

По словам старейшины района Ласнамяэ Марии Юферевой-Скуратовски, отрадно, что и власти города в плане развития района мыслят в одном направлении с современными архитекторами. «Те объекты, которые появятся уже в 2019 году – променад Паэ и парк Прийсле дадут наглядное представление о современном городском пространстве, которое многофункционально и привлекательно одновременно», - сказала Юферева-Скуратовски.