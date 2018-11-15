Ласнамяэ пророчат красивое будущее Манхеттена

В столичном районе Ласнамяэ прошла ежегодная конференция «Взгляд в будущее Ласнамяэ», на которой приглашенные гости и жители обсудили возможное развитие крупнейшего района Таллинна.
На конференцию были приглашены выступающие из Эстонской художественной академии - профессора Андрес Альвер и Тоомас Таммис, представитель научно-технического городка Юлемисте Антс Пильвинг и руководитель гражданского объединения «Ласнаидея» Мария Дерлыш. В своих докладах гости затронули вопросы взаимодействия с другими районами столицы, благоустройства свободных территорий, реновации жилого фонда, а также создание современной и комфортной для жителей окружающей среды.
Стоит отметить, что доклады профессоров Художественной академии Альвера и его коллеги Таммиса схожи с видением будущего Ласнамяэ представителя крупнейшего Смарт Сити комплекса в Балтии Антса Пильвинга. Фоторяд и видеоматериалы в их презентациях имели общий западный урбанистический оттенок: современные архитектурные решения жилых комплексов и бизнес-центров в симбиозе с благоустроенными зелеными зонами и территориями общественного назначения, отвечающие потребностям нынешнего и будущего поколения. «У района Ласнамяэ – огромный потенциал», - отметил профессор Андрес Альвер в своем выступлении.
По словам старейшины района Ласнамяэ Марии Юферевой-Скуратовски, отрадно, что и власти города в плане развития района мыслят в одном направлении с современными архитекторами. «Те объекты, которые появятся уже в 2019 году – променад Паэ и парк Прийсле дадут наглядное представление о современном городском пространстве, которое многофункционально и привлекательно одновременно», - сказала Юферева-Скуратовски.
Современную идею возможного развития небольших пустующих территорий представила урбанистка и организатор движения «Ласнаидея» Мария Дерлыш, которой благодаря общим усилиям энтузиастов и любителей городского садоводства удалось создать на площадке перед библиотекой Лаагна первый общинный огород в Ласнамяэ. В наши дни городские огороды набирают популярность, а для многих девелоперов по всему миру городской огород во дворе или на крыше какого-нибудь жилого комплекса — это современный стиль жизни. «В скором времени в Таллинне появится первый парк, в котором согласно проекту предусмотрена зона для создания городского огорода. Приятно, что первым в этом деле станет район Ласнамяэ и, возможно, через год с небольшим в парке Прийсле можно будет собрать первый урожай», - сказала Мария Дерлыш.