Эстония не поддержит миграционный договор ООН

Министр иностранных дел Свен Миксер выступил на кабинетном заседании с предложением к правительству выразить поддержку Глобальному договору о миграции ООН. Министр юстиции Урмас Рейнсалу сделал предложение не поддерживать договор. В ходе состоявшегося обсуждения правительству не удалось прийти к единодушию в вопросе глобального договора о миграции.

«При создании коалиции мы договорились, что все решения будут выноситься на основании консенсуса. Этот консенсус, к сожалению, сегодня не был достигнут, - сказал премьер-министр Юри Ратас. - Управление миграцией важно для всех государств, и эстонские законы и сегодня, и в будущем будут отражать европейские и демократические принципы».