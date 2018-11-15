Эстония не поддержит миграционный договор ООН

Правительство на сегодняшнем кабинетном заседании не пришло к консенсусу в вопросе о поддержке Глобального договора о миграции ООН. Это означает, что идея присоединения к договору не получила поддержки правительства.
Министр иностранных дел Свен Миксер выступил на кабинетном заседании с предложением к правительству выразить поддержку Глобальному договору о миграции ООН. Министр юстиции Урмас Рейнсалу сделал предложение не поддерживать договор. В ходе состоявшегося обсуждения правительству не удалось прийти к единодушию в вопросе глобального договора о миграции.
«При создании коалиции мы договорились, что все решения будут выноситься на основании консенсуса. Этот консенсус, к сожалению, сегодня не был достигнут, - сказал премьер-министр Юри Ратас. - Управление миграцией важно для всех государств, и эстонские законы и сегодня, и в будущем будут отражать европейские и демократические принципы».
Целью глобального договора о миграции ООН является договориться о таких единых принципах управления международными миграционными потоками, которые были бы безопасными, упорядоченными и базировались бы на правилах. При помощи договора, помимо прочего, хотят предупредить бесконтрольную миграцию и сопутствующую ей торговлю людьми. Также целью договора является мотивировать страны, становящиеся источником эмигрантов, брать на себя больше ответственности за происходящее и сотрудничать в вопросах принятия эмигрантов обратно.