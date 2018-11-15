Интегрировать эстонцев в нарвское общество и другие крамольные идеи: общественники создают независимый “мозговой центр”

Станислав Пупкевич - кинолог, в прошлом пограничник. Сейчас он выбирает для создающейся организации щенка, которого обучит поиску пропавших людей.

“Правда, я так и не понял, откуда у нас взялись деньги на покупку собаки”, - признается он.

“Просто одна женщина, которая сама не участвовала в поисках, предложила знакомым - давайте соберем ребятам деньги. Больше 2 тысяч собрали буквально за 2 дня,” - объяснил Александр.

Кто занят выживанием, тому не до общества

В большинстве случаев волонтеры, которые готовы лично и бесплатно участвовать в какой-то общественной работе - это либо молодежь, которая пока не связана семьей и работой, либо самодостаточные люди, у которых есть свой бизнес и желание сделать что-то хорошее. Среднестатистический человек, который всегда занят, вообще не очень вписывается в гражданское общество.

“С людьми, которые борются за выживание, никакого волонтерства не получится, - делится своим опытом Александр Петухов. - А в условиях, когда в городе практически одни пенсионеры и люмпены, строить гражданское общество очень тяжело”.

Александр Петухов - в прошлом руководитель кабельного телевидения в Нарве, продюсер, а сейчас свободный журналист. Большую часть времени он живет в деревне Васкнарва в часе езды от Нарвы, где выступает местным гражданским активистом и отстаивает интересы деревенских жителей в спорах с волостными властями и пограничниками - ведь деревня находится на берегу Наровы.

В целом, все участники встречи сошлись на том, что благополучие сильно влияет на общественную активность людей, но о том, что может объединять нарвитян, мнения разошлись.

“Я вспоминаю, вокруг чего сплачивались нарвитяне в последние годы, - говорит Александр Петухов. - Когда было такое болото, и вдруг люди встали и резко выступили против закрытия детского отделения больницы. Или против вырубки деревьев в парке у замка. Когда людей долгие годы гнобили гражданством, гнобили языком, они молчали. А когда их совсем уже прижали, дошли до близких им вещей, благодаря которым люди чувствуют свою связь со своим городом, они встали!”

Власти не заговорят первыми

Участники обсуждения довольно четко отделяли деятельность гражданского общества от политики, часто даже противопоставляли их.

“Само гражданское общество и власть - это как инь и ян, как единство и борьба противоположностей”, - заметил Олег Медведев.

Медведев рассказал, что его сводный брат - один из известных в России психологов, консультирующих политиков.

“Политика всегда строится на разжигании в людях страхов и стереотипов”, - определяет Олег Медведев сущность политтехнологий по опыту общения с братом.

А поскольку гражданская активность часто возникает как протест против чего-то, политики стараются “оседлать” его, использовать протестующих, чтобы получить больше голосов на выборах. По мнению Станислава Пупкевича это особенно часто бывает, когда люди собирают подписи под петицией, где не предлагают конкретного решения проблемы.