США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста

В числе попавших под санкции лиц - генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Отайби. Также под санкции попал Сауд аль-Кахтани, который, по данным агентства Bloomberg, был советником наследного принца Саудовской Аравии, но после убийства Хашогги его отстранили от этой должности.

"Саудовский официальные лица, в отношении которых мы вводим санкции, причастны к гнусному убийству Джамаля Хашогги", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин. "Руководство Саудовской Аравии должно предпринять шаги, чтобы прекратить любые нападки на политических диссидентов и журналистов", - добавил он.

Санкции предполагают ограничение доступа этих лиц к финансовой системе США, а также замораживание их активов.

Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Прокуратура Саудовской Аравии в четверг выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Хашогги. В частности, прокуратура просит суд приговорить пятерых обвиняемых к смертной казни. В прокуратуре рассказали, что к делу причастны один из бывших высокопоставленных руководителей разведки генерал Ахмед аль-Ассири и экс-советник властей Саудовской Аравии. Так, генерал отдал приказ особой группе вернуть Хашогги обратно в Саудовскую Аравию. Однако в генконсульстве завязалась драка с журналистом, и глава этой группы в итоге принял решение устранить его.

По версии следствия, Хашогги после убийства расчленили и вынесли с территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. При этом пять человек, для которых прокуратура потребовала смертной казни, транспортировали останки журналиста из генконсульства, а еще один соучастник убийства передал останки местному компаньону.