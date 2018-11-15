Керсти Кальюлайд раскритиковала решение правительства Эстонии

Комментируя принятое в четверг вечером решение правительства не поддерживать предложенный ООН текст Глобального соглашения по миграции, Керсти Кальюлайд отметила:

«Неожиданный раскол в единодушии партий правящей коалиции позволил в течение целой недели подогревать общественную истерию, лгать людям и причинять им вред. В том числе, и умышленно, привязывая к Глобальному соглашению по миграции темы, хоть и не соответствующие действительности, но прекрасно подходящие для того, чтобы расколоть общество — такие, как вопрос о беженцах, который данная декларация на самом деле не рассматривает».

«Да, можно соглашаться с тем, что это просто «обычная предвыборная кампания», однако я с этим не согласна. Мы не должны мириться с тем, что обычная предвыборная кампания — это что-то посередине между ложными новостями и разжиганием ненависти, в ходе которой обращаются спиной к ключевым направлениям внешней политики Эстонии, которую мы совместно создавали и строили 27 лет, - сказал президент. - Жители Эстонии достойны лучшего».

Керсти Кальюлайд, обращаясь к политикам и к общественности Эстонии призвала говорить по существу.

«О том, почему вместе с другими странами мира Эстония еще два года назад утверждала, что мы нуждаемся во все большем едином понимании того, что такое миграция. Мы не можем спрятать голову в песок в надежде, что от этого миграция прекратит существование», - сказала Керсти Кальюлайд.

По ее словам, Эстония может демонстративно хлопнуть дверью, но тем самым она только лишится возможности высказать свою позицию, а не решить проблему. Для Эстонии крайне важно, чтобы соблюдался мировой порядок, основанный на международных соглашениях и правилах.

«Но если мы сами в них не верим, то трудно будет требовать их исполнения от других», - подчеркнула президент.

Керсти Кальюлайд указала, что глобальное соглашение ООН по миграции формирует основу для большего взаимопонимания и сотрудничества, но оно не создает новое право и не изменяет ни законодательство Эстонии, ни возможности ее выбора.