Видео: пьяная пассажирка устроила истерику на борту самолета и обматерила пилота

Как пишет британская Daily Mail, пассажирка заявляла, что она адвокат по правам человека и защитница палестинцев. Снабдив свою речь грубыми ругательствами, она сообщила, что является одним из лидеров движения бойкота и вполне может организовать бойкот Air India.

"Я вас в суде урою! Вы, чертовы индийские ублюдки, которым только бы на людях наживаться! Я тебе глаз на ... натяну, если не дашь мне вина! Чертова тупая ...", - кричала она, обращаясь к сохранявшей спокойствие стюардессе.

На опубликованном сайтом издания видео она также обращается к другим пассажирам бизнес-класса, требуя поддержать ее в борьбе против несправедливости. Потом пассажирка вновь переключилась на экипаж, заявив, что состоит в Ирландской республиканской армии: "Я вас ... пристрелю! Я всего-то попросила вина!"