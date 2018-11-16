Более 600 человек в Калифорнии числятся пропавшими без вести из-за пожара

В то же время спасатели обнаружили еще семь тел. Таким образом, официально общее количество жертв пожаров в штате достигло 63, пишет DW.com. Почти все тела были найдены в районе города Парадайс на севере Калифорнии. Еще несколько человек погибли в прибрежном городе Малибу.