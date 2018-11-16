Сегодня стартует приуроченный к юбилею Эстонии кинофестиваль PÖFF

В юбилейном году фестиваль откроет показ снятой в сотрудничестве кинематографистов ОАЭ и США кинокартины «Пробуждение», одним из мест съемок которой стала и Эстония.

«Это большая честь для нас – оказаться в числе 35 стран, где снимался этот замечательный фильм. Во время мировой премьеры картины будет играть живая музыка в исполнении Эстонского государственного симфонического оркестра, хора Voces Musicales и хора мальчиков Таллиннской музыкальной средней школы, всего на сцену выйдет около 150 человек. Это станет запоминающимся стартом фестиваля, а также подарком PÖFF и Dubai Films к сотому дню рождения Эстонии», – сказала руководитель фестиваля «Темные ночи» Тийна Локк.

«Кинофестиваль "Темные ночи" уже более двадцати лет является двигателем киножизни Эстонии и внес значительный вклад в ее развитие», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. «Юбилейный год порадовал нас многими новыми фильмами, что отражает и программа посвященного юбилею фестиваля, предлагая в дополнение к ним и возможность насладиться и международным кинотворчеством», – добавил Рохумаа.

Фестиваль «Темные ночи» откроет фильм «Пробуждение», который снимался около шести лет в 35 странах. Торжественный премьерный показ фильма будут сопровождать Эстонский государственный симфонический оркестр и камерный хор Voces Musicales вместе с хором мальчиков Таллиннской музыкальной средней школы, дирижировать будет автор музыки Джозеф Трапанезе. По случаю показа фильма Таллинн посетят его авторы и делегация ОАЭ.

В Тарту кинофестиваль откроет аудиовизуальное представление «Следы», которое входит в музыкальную программу ЭР100.