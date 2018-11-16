Пт, 16.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Кризис аптек: власти Силламяэ хотят получить гарантии от государства

Кризис аптек: власти Силламяэ хотят получить гарантии от государства

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративное фото.

ФОТО: Erakogu

Власти Силламяэ выразили опасение тем, что летом следующего года в Ида-Вирумаа может ухудшиться доступность лекарств, об этом говорится в отправленном накануне обращении мэрии в Рийгикогу и Министерство социальных дел. 

Горуправа напомнила, что поправки в Закон о лекарствах привели к тому, что в июне следующего года по всей стране будут закрыты свыше 50 аптечных пунктов, 17 из которых - в Ида-Вируском уезде, пишет rus.err.ee.

По оценке властей Силламяэ, это существенно повлияет на доступность лекарств в регионе. В своем письме в парламент и министерство мэрия просит дать ответ на вопрос, как государство сможет гарантировать, что доступность лекарств в Ида-Вирумаа, включая Силламяэ, не ухудшится. 

В самом Силламяэ будет закрыта одна аптека.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ