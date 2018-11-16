Кризис аптек: власти Силламяэ хотят получить гарантии от государства

Горуправа напомнила, что поправки в Закон о лекарствах привели к тому, что в июне следующего года по всей стране будут закрыты свыше 50 аптечных пунктов, 17 из которых - в Ида-Вируском уезде, пишет rus.err.ee.

По оценке властей Силламяэ, это существенно повлияет на доступность лекарств в регионе. В своем письме в парламент и министерство мэрия просит дать ответ на вопрос, как государство сможет гарантировать, что доступность лекарств в Ида-Вирумаа, включая Силламяэ, не ухудшится.