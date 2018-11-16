Сегодня в Эстонии отмечают День возрождения
16 ноября 2018, 7:57
В пятницу в Эстонии отмечается День возрождения, в связи с чем по всей стране вывешены государственные флаги.
30 лет назад - 16 ноября 1988 года - Верховный совет ЭССР принял "Декларацию о суверенитете Эстонской ССР", провозгласившую приоритет законов ЭССР над всесоюзными. Принятием в 1988 году декларации о суверенитете Эстонии было продолжено движение к восстановлению полной независимости республики. 20 августа 1991 года Верховный Совет Эстонской ССР объявил республику независимым государством. В сентябре 1991 года СССР признал независимость Эстонии.
В 1992 году в Эстонии вместо рубля была введена крона, начала действовать Конституция Эстонской республики, народ избрал парламент - Рийгикогу, а тот, в свою очередь, президента.