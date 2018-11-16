Пт, 16.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

Сегодня в Эстонии отмечают День возрождения

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Флаг Эстонии. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В пятницу в Эстонии отмечается День возрождения, в связи с чем по всей стране вывешены государственные флаги.

30 лет назад - 16 ноября 1988 года - Верховный совет ЭССР принял "Декларацию о суверенитете Эстонской ССР", провозгласившую приоритет законов ЭССР над всесоюзными. Принятием в 1988 году декларации о суверенитете Эстонии было продолжено движение к восстановлению полной независимости республики. 20 августа 1991 года Верховный Совет Эстонской ССР объявил республику независимым государством. В сентябре 1991 года СССР признал независимость Эстонии.

В 1992 году в Эстонии вместо рубля была введена крона, начала действовать Конституция Эстонской республики, народ избрал парламент - Рийгикогу, а тот, в свою очередь, президента.

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