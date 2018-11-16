Сегодня в Эстонии отмечают День возрождения

30 лет назад - 16 ноября 1988 года - Верховный совет ЭССР принял "Декларацию о суверенитете Эстонской ССР", провозгласившую приоритет законов ЭССР над всесоюзными. Принятием в 1988 году декларации о суверенитете Эстонии было продолжено движение к восстановлению полной независимости республики. 20 августа 1991 года Верховный Совет Эстонской ССР объявил республику независимым государством. В сентябре 1991 года СССР признал независимость Эстонии.