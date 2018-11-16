Мамаеву посулили свободу

Следствие изменило обвинение 30-летнему хавбеку, так как прокуратура выявила ряд нарушений федерального законодательства при первоначальном предъявлении обвинений Мамаеву. Защита футболиста уже подала ходатайство о замене меры пресечения на освобождение под залог. Дата слушаний еще не назначена.

Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин были помещены под стражу как фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок задержания игроков истекает 8 декабря. 19 октября апелляции защиты футболистов о смене меры пресечения были отклонены судом. Задержание Кокорина и Мамаева состоялось 10 октября.