В Ласнамяэ BMW врезался в столб: водителя доставили в больницу

Rus.Postimees.ee112В Ласнамяэ BMW врезался в столб: водителя доставили в больницуВ Ласнамяэ BMW врезался в столб: водителя доставили в больницуrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать16 ноября 2018, 8:20Pärnu kiirabi. Foto on illustratiivne.ФОТО: Urmas LuikВ четверг, 15 ноября, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в результате которого пострадал 28-летний мужчина.Инцидент имел место около 05.52 у дома номер 56 по улице Пунане, где водитель BMW не справился с управлением автомобиля и врезался в столб.Пострадавшего доставили в больницу. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьbmwласнамяэпунане