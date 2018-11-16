Пт, 16.11.2018
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  • В Ласнамяэ BMW врезался в столб: водителя доставили в больницу

В Ласнамяэ BMW врезался в столб: водителя доставили в больницу

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Pärnu kiirabi. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Urmas Luik

В четверг, 15 ноября, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в результате которого пострадал 28-летний мужчина.

Инцидент имел место около 05.52 у дома номер 56 по улице Пунане, где водитель BMW не справился с управлением автомобиля и врезался в столб.

Пострадавшего доставили в больницу. 

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