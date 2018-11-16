Пт, 16.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

Роналду обручился

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Juventuse Cristiano Ronaldo tähistamas väravat, mille ta lõi 11. novembril Torino Juventuse ja AC Milani kohtumises

ФОТО: Luca Bruno / AP/Scanpix

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду обручился со своей подругой — испанской моделью Джорджиной Родригес.

Она ответила согласием на предложение португальца узаконить отношения. Отмечается, что Родригес уже подбирает свадебное платье.

О возможной свадьбе Роналду и Родригес в СМИ говорили еще до чемпионата мира-2018. Утверждалось, что пара поженится сразу после окончания турнира в России.

12 ноября 2017 года Родригес родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной. У 32-летнего футболиста есть еще трое детей от двух суррогатных матерей — семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017-го Ева и Матео.

Ранее футболист встречался с российской моделью Ириной Шейк. Пара рассталась в январе 2015 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ