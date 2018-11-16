В Таллинне начинает работу рождественский рынок

По традиции, на рынке будет представлен широкий выбор подарков и сладостей, а также горячие закуски и напитки, пишет rus.err.ee.

Продавцы, как и в прежние годы, торгуют товарами, которые нельзя встретить в крупных торговых сетях: это рукоделие, крестьянские товары, экологически чистые продукты, а также рождественские сувениры.

В выходные дни рынок будет радовать гостей и культурной программой.