Пт, 16.11.2018
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  • В третьем квартале средняя пенсия по старости в Эстонии составила почти 450 евро

В третьем квартале средняя пенсия по старости в Эстонии составила почти 450 евро

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Пенсионер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro/Therese Aufschlager

В третьем квартале 2018 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 447,5 евро в месяц, что на 38,4 евро или на 9,3% больше, чем годом ранее.

По сравнению со вторым кварталом текущего года средняя пенсия по старости сократилась на на 0,6%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Пенсия по старости зависит от трудового вклада и вычисляется по продолжительности трудового стажа и годовому коэффициенту пенсионного страхования, пишет rus.err.ee.

Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы они находились в равновесии с изменениями зарплат и цен.

На повышение пенсий в госбюджете 2018 года запланировано свыше 97 млн евро. Индексация коснулась 375 649 пенсионеров. 

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