В третьем квартале средняя пенсия по старости в Эстонии составила почти 450 евро
16 ноября 2018, 9:03
В третьем квартале 2018 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 447,5 евро в месяц, что на 38,4 евро или на 9,3% больше, чем годом ранее.
По сравнению со вторым кварталом текущего года средняя пенсия по старости сократилась на на 0,6%, свидетельствуют данные Департамента статистики.
Пенсия по старости зависит от трудового вклада и вычисляется по продолжительности трудового стажа и годовому коэффициенту пенсионного страхования, пишет rus.err.ee.
Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы они находились в равновесии с изменениями зарплат и цен.
На повышение пенсий в госбюджете 2018 года запланировано свыше 97 млн евро. Индексация коснулась 375 649 пенсионеров.