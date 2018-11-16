В организации общественного транспорта в Ида-Вирумаа вскрылись ошибки и сознательные приписки

С начала 2018 года до конца октября Департамент шоссейных дорог в ходе надзора зафиксировал в ида-вируской системе общественного транспорта 54 нарушения, пишет «Северное побережье».

«Автобусы опережают расписание, в результате чего люди на них не успевают; водители автобусов не обслуживают остановки, не выдают билеты и бывают случаи, когда автобус вообще не ходит», - рассказала заведующая отделом общественного транспорта ДШД Кирке Вильямсон на внеочередном общем собрании НКО «Ида-Вирумааский центр общественного транспорта».

По ее словам, самая большая проблема - опережение графика: «Мы не делаем устных замечаний, если перевозчик опаздывает, но весьма непреклонны, если автобус проходит остановки раньше назначенного времени. Я как пассажир не знаю о том, что на самом деле мне нужно быть на остановке на десять минут раньше».

В числе не столь крупных проблем она упомянула плохое состояние общественного транспорта и неполную документацию, а также отметила, что дважды для проведения надзорных процедур автобус не останавливали.

Как выяснилось, некоторые линии обслуживаются на основании неутвержденного графика, то есть автобус отправляется с неуказанной остановки и по прибытии на указанную в графике начальную остановку уже полон народа, а на некоторых линиях автобусы заезжают на остановки, не указанные в расписании движения.

В ходе надзора также обнаружилась искусственная накрутка линейных километров. К примеру, еще в начале года в расписании одного маршрута было указано, что расстояние между Йыхвиским и Кохтла-Ярвеским автовокзалами составляет 20,6 километра, хотя в действительности оно составляет 9,8 километра. Поскольку автобусным фирмам платят за километры, то больше километров означает больше денег.

В ходе проверки выяснилось, что два т.н. школьных маршрута в летние месяцы не обслуживались, однако перевозчикам за эти месяцы заплатили, не проверив, оказывались ли услуги на самом деле. В результате две фирмы получили от государства в общей сложности 14000 евро и пальцем не пошевелив.

«В разговорах с перевозчиками выяснилось, что ту же самую схему применяли, когда существовало еще уездное управление», - сказала Вильямсон, отметив, что в то время, когда надзор в Ида-Вирумаа осуществляло уездное управление, не было выявлено ни одного нарушения, а теперь их менее чем за год обнаружено уже с полсотни.

В качестве курьеза Вильямсон упомянула автобусную фирму, водители которой просто распечатывали большое количество билетов, чтобы искусственно увеличить число пассажиров (и, соответственно, получить от государства больше денег). Из-за этого Департамент шоссейных дорог не может считать правдивыми цифры, свидетельствующие о росте числа пассажиров.

По мнению заведующего службой надзора отдела общественного транспорта ДШД Ахто Пахка, в Ида-Вирумаа сеть линий не рассматривается в комплексе: «Ошибки, на которые мы указываем в предписании или меморандуме, исправляют, но постоянного исправления, пересмотра, оптимизации мы сейчас не видим».

«У вас на подходе новый тендер, к концу декабря должно быть готово новое расписание движения; нынешний состав ЦОТ с этим не справится», - сказала Кирке Вильямсон.

Департамент шоссейных дорог предложил сменить состав ЦОТ и провести конкурс, чтобы найти нового руководителя и работников. До назначения нового руководителя департамент готов временно взять организацию общественного транспорта в уезде на себя.

Исполнительный руководитель Ида-Вируского союза самоуправлений Вейкко Лухалайд не согласен с такой позицией: «Департамент шоссейных дорог - один из семи членов НКО. Их позиция, что состав ЦОТ нужно заменить, - это юридический нонсенс: общее собрание компетентно выносить решения относительно правления, в данном случае - одного из членов правления; вопрос о работниках НКО находится в компетенции правления. Разумеется, общее собрание может выражать недовольство, но не может предписывать руководителю, кого нанимать или увольнять».

По словам Лухалайда, остальные члены НКО взяли время на размышление и в ближайшее время оформят и направят Департаменту шоссейных дорог свой вариант решения проблем.