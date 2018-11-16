Олимпийскому чемпиону угрожают смертью фанаты Загитовой

Траньков говорил о разных сюжетах, но самой резонансной оказалась часть, в которой он вспоминал об атмосфере на Играх-2018 в Пхенчхане:

«На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Медведеву. За Алину никто не болел. Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание. А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах. Конечно, все болели за нее. Она четыре года планомерно шла к этому золоту. Спортсмены понимают, как тяжело четыре года быть в топе».

Дальше Максим объяснял, что Алина заслуженно выиграла Олимпиаду, ее программа технически была круче, чем у Медведевой, но это уже никого не интересовало.

Чувства фанатов Загитовой в очередной раз оказались оскорблены.

Под горячую руку попалoсь последнee фотo Максима – милая семейная картинка с женой Татьяной Волосожар и дочкой Анжеликой

Из комментариев, которые сыпались всю ночь и утро следующего дня, Максим узнал о себе много нового: за него тоже никто не болел на Играх в Сочи, где Траньков и Волосожар выиграли два золота – в личном и командном турнирe, он плохой фигурист, а всего его победы достигнуты благодаря партнерше, он ужасный тренер, а пара, с которой сейчас работает (Евгения Тарасова и Владимир Морозов), заслуживает поражений, он слабый комментатор, а трансляции с его участием невозможно слушать.

Траньков жестко на критику болельщиков опубликовав в Инстаграм-сторис фотографию ночного детского горшка.

«Это не детский горшок – это голова фанатов. Пустая пластмассовая плошка с небольшим душком и мимишностью. Продолжайте, я не устану вас банить. Счастье, что вас так ничтожно мало и половина из вас – фэйки.

Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою «ублюдочную семью», сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! True fans! А вы говорите – футбол…