Галерея: окрестности торгового центра Rocca al Mare изменятся до неузнаваемости

«У западной части столицы нет своего определенного центра, хотя ее развитие идет очень быстрыми темпами. В будущем мы построим в зоне торгового центра Rocca al Mare современный и красивый городок, где будут сосредоточены жилые и офисные здания, различные пункты обслуживания, а также кафе и рестораны», - сказала руководитель Citycon Eesti Хелен Метсвахт.

Расположение торгового центра Rocca al Mare имеет ряд преимуществ, чтобы стать своего рода центром этой части города. «Мы находимся возле одной из наиболее оживленных транспортных артерий – ежедневно здесь проезжают или проходят десятки тысяч человек. Мы намерены превратить окрестности торгового центра Rocca al Mare в узловую точку для Ыйсмэя, Какумяэ, Харку и других близлежащих районов», - отметила Метсвахт. «Дополнительную ценность нашему месторасположению придают находящиеся рядом зоопарк, Saku Suurhall и Эстонский музей под открытым небом, с которыми мы бы хотели наладить еще более тесное сотрудничество», - добавила Метсвахт.

Размер торговых площадей увеличится почти на треть. «Борьба за звание самого большого торгового центра – не наша цель, наш приоритет – качество строительства, чтобы посетители ощущали себя здесь комфортно. При расширении мы, в первую очередь, будем уделять внимание увеличению доли центров развлечения и пунктов обслуживания», - пояснила руководитель Citycon Eesti. «Согласно нынешним планам, около 25% новой площади будет отведено под торговый центр, столько же площади займут гостиница и квартиры, остальная площадь задумана как офисная», - объяснила Метсавахт.

Пока это только визуальный проект – в будущем внешний облик зданий, их размеры и расположение могут существенно измениться. Более точные планы компания Citycon намерена представить в следующем году. До этого будут проводиться консультации и переговоры с различными участниками проекта и начато проектирование.

Размер новой площади, которую Citycon намерен развивать, составляет в общей сложности 88 тысяч квадратных метров. Торговая площадь, согласно первоначальным планам, будет увеличена на 22 тысячи квадратных метров. Расширение произойдет в основном за счет сегодняшней парковки перед центром – ее заменят парковочным зданием.