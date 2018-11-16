Пт, 16.11.2018
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  • Вы его видели? В тюрьму не вернулся неоднократно судимый заключенный

Вы его видели? В тюрьму не вернулся неоднократно судимый заключенный

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Avo Jaagund

ФОТО: Justiitsministeerium

Вчера, 15 ноября, не вернулся к назначенному времени и пропал заключенный Вируской тюрьмы Арно Яагунд.

У 38-летнего Яагунда среднее телосложение, круглое лицо и карие глаза, его рост 171-175 см. Особые приметы: на левом колене у него татуировка флюгера, на левой голени – смерть с косой, на правой голени – паук, на двух пальцах правой руки – узор, на правой и левой руках – большой узор. Он говорит на русском и на эстонском языках.

Когда он ушел из тюрьмы, на нем были темно-синяя куртка с капюшоном и светло-синей подкладкой, синие джинсы и черная обувь на белой подошве.

Арно Яагунд был наказан несколько раз за преступления против имущества и личности.

Вируская тюрьма начала уголовное производство по статье, которая рассматривает уклонение от отбывания наказания заключенным, которому разрешено покидать учреждение заключения. В случае обвинительного приговора можно наказать тюремным заключение до одного года. 

Всех, кому известно местонахождение Яагунда, просят незамедлительно сообщить об этом по номерам 112 или 53024893. 

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