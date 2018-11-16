В Ида-Вирумаа пройдут совместные учения Кайтселийта и Департамента полиции и погранохраны

25–25 ноября Кайтселийт и Департамент полиции и погранохраны проведут совместные учения по укреплению внутренней безопасности KILP 2018, основная часть которых пройдет на территории волости Алутагузе. В ходе учений разные учреждения будут совместно решать поставленные им задачи.

Для Департамента полиции и погранохраны учения начались уже 19 октября, когда, согласно сценарию учений, поступила предварительная информация о запланированных нарушениях общественного порядка на территории Идаской префектуры. С этого времени команда по урегулированию кризисов Идаской префектуры занимается разрешением возникшей ситуации, привлекая к этому другие учреждения Вирумаа, местные самоуправления и предприятия.

По словам руководителя Идаской префектуры Тарво Круупа, налаженное сотрудничество между разными учреждениями очень важно, чтобы хорошо справиться с возможными кризисными ситуациями. "В кризисной ситуации ото всех требуется максимальная отдача. Проигрывая кризисные ситуации, мы получаем представление о готовности местных самоуправлений и крупных предприятий этого региона решать возможные проблемы. Эта информация нам необходима, например, в случае стихийных бедствий, долговременных перебоях с электричеством и других подобных ситуациях", – сказал Тарво Крууп.

По словам руководителя Вируской дружины Кайтселийта Виктора Калнитски, данные учения, направленные на внутреннюю защиту, помогают укрепить сотрудничество по государственной защите между силовыми структурами и местными самоуправлениями на Северо-Востоке страны. "Такие учения помогают увеличить безопасность региона и укрепляют сотрудничество между разными учреждениями", – сказал Калнитски.

Кульминация учений наступит 23-25 ноября, когда в ходе реальных тренировок будут проигрываться действия различных подразделений в кризисных ситуациях. По сценарию учения, в эти дни полицейские, члены Кайтселийта и другие партнеры будут справляться с массовым нарушением общественного порядка, раскрывать преступления и задерживать вооруженные преступные группировки.

Учения в большей части будут проходить в поселках Ийзаку и Мяэтагузе волости Алутагузе, но также и в поселке Туду волости Винни, в поселках Авинурме и Лохусуу волости Муствеэ и в окрестностях Люганузе.

В ходе учения будут использоваться имитационные средства, например, холостые патроны и взрывпакеты, шум от которых может тревожить окружающих, поэтому советуем по возможности держать боящихся шума домашних животных во внутренних помещениях.

Участники дорожного движения должны учесть, что в этом регионе может быть изменена организация дорожного движения, поэтому просим следить за распоряжениями полицейских. Вечером пятницы, 23 ноября, и после обеда воскресенья, 25 ноября, на территорию учений будут следовать колонны автомобилей Кайтселийта. Организаторы учений сделают все от себя зависящее, чтобы как можно меньше нарушить ритм жизни местных жителей.