Зверское нападение на таксиста: преступники в бегах, полиция проводит операцию

По данным издания Sakala, в ночь на пятницу в Вильяндимаа ограбили таксиста, который в результате нападения получил крайне тяжелые травмы. В 9:30 полиция проводила в Вильянди операцию, чтобы задержать подавшихся в бега преступников.
По первоначальным данным, грабители поехали на такси в деревню Пярсти, а затем избили и нанесли ножевые удары таксисту. Утром прибывшие на работу сотрудники детского сада Пярсти увидели перед зданием огромную лужу крови, где также лежали нож и сапог. В 9:45 полиция перекрыла главную дорогу мызы Пярсти и провела там следственные мероприятия.
После нападения, по данным Sakala, жертву какое-то время возили по округе, в итоге ее нашли на кладбищенской парковке, расположенной на улице Вакзали, где был брошен автомобиль.
Сейчас полицейские проводят операцию возле Вильяндиского старого кладбища, чтобы задержать преступников. В 9:35 на парковке ждали собаку-ищейку.
Полиция пока не комментирует это событие.