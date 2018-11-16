Зверское нападение на таксиста: преступники в бегах, полиция проводит операцию

По первоначальным данным, грабители поехали на такси в деревню Пярсти, а затем избили и нанесли ножевые удары таксисту. Утром прибывшие на работу сотрудники детского сада Пярсти увидели перед зданием огромную лужу крови, где также лежали нож и сапог. В 9:45 полиция перекрыла главную дорогу мызы Пярсти и провела там следственные мероприятия.

Полицейские работают у мызы Пярсти, где предположительно избили таксиста. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

После нападения, по данным Sakala, жертву какое-то время возили по округе, в итоге ее нашли на кладбищенской парковке, расположенной на улице Вакзали, где был брошен автомобиль.

Полицейские работают у мызы Пярсти, где предположительно избили таксиста. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Сейчас полицейские проводят операцию возле Вильяндиского старого кладбища, чтобы задержать преступников. В 9:35 на парковке ждали собаку-ищейку.