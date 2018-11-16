Пт, 16.11.2018
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  • Зверское нападение на таксиста: преступники в бегах, полиция проводит операцию

Зверское нападение на таксиста: преступники в бегах, полиция проводит операцию Фото!

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Ограбленное такси стояло сегодня утром на кладбищенской парковке.

ФОТО: Marko Saarm

По данным издания Sakala, в ночь на пятницу в Вильяндимаа ограбили таксиста, который в результате нападения получил крайне тяжелые травмы. В 9:30 полиция проводила в Вильянди операцию, чтобы задержать подавшихся в бега преступников.

По первоначальным данным, грабители поехали на такси в деревню Пярсти, а затем избили и нанесли ножевые удары таксисту. Утром прибывшие на работу сотрудники детского сада Пярсти увидели перед зданием огромную лужу крови, где также лежали нож и сапог. В 9:45 полиция перекрыла главную дорогу мызы Пярсти и провела там следственные мероприятия.

Полицейские работают у мызы Пярсти, где предположительно избили таксиста.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

После нападения, по данным Sakala, жертву какое-то время возили по округе, в итоге ее нашли на кладбищенской парковке, расположенной на улице Вакзали, где был брошен автомобиль.

Полицейские работают у мызы Пярсти, где предположительно избили таксиста.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Сейчас полицейские проводят операцию возле Вильяндиского старого кладбища, чтобы задержать преступников. В 9:35 на парковке ждали собаку-ищейку.

Полиция пока не комментирует это событие.

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