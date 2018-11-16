Прошла уже неделя: поисковая операция с вертолетами не помогла найти таинственно пропавшего водителя Volvo

Эрнест уехал из дома на черном внедорожнике Volvo XC90, номер - 191BPR. Он не взял с собой мобильный телефон.

Рост Эрнеста 170 см, у него среднее телосложение. На нем были темно-серые джинсы, темно-зеленый шерстяной жилет. Он может быть в очках, передвигается медленно.

Руководитель Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу сказал, что до сих пор не удалось найти пропавшего. И это несмотря на то, что в поисковой операции были задействованы вертолет и самолет. «С исчезновения человека прошла уже неделя», - отметил он.

У Эрнеста проблемы с памятью, он не взял с собой необходимые ему лекарства. Эрнест говорит на немецком и французском языках, но немного понимает эстонский и английский языки.

Полиция просит всех, кто знает местонахождение Эрнеста, видел его или его машину, сообщить об этом по номеру 112.