Прошла уже неделя: поисковая операция с вертолетами не помогла найти таинственно пропавшего водителя Volvo

Полиция ищет 70-летнего Эрнеста, который неделю назад в ночь на пятницу покинул свой дом в волости Ярва и до сих пор не вернулся.
Эрнест уехал из дома на черном внедорожнике Volvo XC90, номер - 191BPR. Он не взял с собой мобильный телефон.
Рост Эрнеста 170 см, у него среднее телосложение. На нем были темно-серые джинсы, темно-зеленый шерстяной жилет. Он может быть в очках, передвигается медленно.
Руководитель Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу сказал, что до сих пор не удалось найти пропавшего. И это несмотря на то, что в поисковой операции были задействованы вертолет и самолет. «С исчезновения человека прошла уже неделя», - отметил он.
У Эрнеста проблемы с памятью, он не взял с собой необходимые ему лекарства. Эрнест говорит на немецком и французском языках, но немного понимает эстонский и английский языки.
Полиция просит всех, кто знает местонахождение Эрнеста, видел его или его машину, сообщить об этом по номеру 112.
Маргус Тоомсалу попросил всех, кто, например, собирается на охоту или поедет на дачу, быть внимательными на лесных дорогах. Если кто-то заметит пропавший также автомобиль Volvo, необходимо сразу звонить в полицию.