Фото: в Мустамяэ сдается внаем квартира с хорошо сохранившимся интерьером советских времен

Для трехкомнатной меблированной квартиры в Мустамяэ ищут нанимателя. Интерьер квартиры выглядит точно так же, как в 70-80-х годах прошлого века.

Хотя, по словам владельца, в квартире есть и кое-что современное. Это электророзетки, смесители, плита, матрас и обои в гостиной.

Так как предыдущий владелец квартиры увлекался резьбой по дереву, интерьер украшен и его сделанными вручную работами. Если какие-то детали интерьера не понравятся нанимателям, их попросту уберут.

В общем-то, это просто чистая и светлая квартира в хорошем состоянии, вид которой может вызвать у клиентов определенного возраста ностальгию.

Если вы любите ретро и при этом хотите снять квартиру, этот объект стоит посмотреть.