Пт, 16.11.2018
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  • Фото: в Мустамяэ сдается внаем квартира с хорошо сохранившимся интерьером советских времен

Фото: в Мустамяэ сдается внаем квартира с хорошо сохранившимся интерьером советских времен

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ФОТО: Facebook

Такие квартиры встречаются все реже и реже, но в этой время повернулось вспять, и квартиранту предлагается перенестись на тридцать лет назад, пишет портал Kodustiil. 

Для трехкомнатной меблированной квартиры в Мустамяэ ищут нанимателя. Интерьер квартиры выглядит точно так же, как в 70-80-х годах прошлого века. 

Хотя, по словам владельца, в квартире есть и кое-что современное. Это электророзетки, смесители, плита, матрас и обои в гостиной.  

Так как предыдущий владелец квартиры увлекался резьбой по дереву, интерьер украшен и его сделанными вручную работами. Если какие-то детали интерьера не понравятся нанимателям, их попросту уберут. 

В общем-то, это просто чистая и светлая квартира в хорошем состоянии, вид которой может вызвать у клиентов определенного возраста ностальгию. 

Если вы любите ретро и при этом хотите снять квартиру, этот объект стоит посмотреть. 

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