США тайно предъявили обвинения Ассанжу

Основателю разоблачительной интернет-платформы WikiLeaks Джулиану Ассанжу тайно предъявили обвинения в США, пишет DW.com. Работники прокуратуры, не имеющие отношения к расследованию дела Ассанжа, случайно узнали о существовании соответствующего засекреченного документа при рассмотрении судебных материалов по совершенно другому производству, сообщила WikiLeaks вечером в четверг, 15 ноября. Какие именно обвинения предъявлены Ассанжу, пока неясно.

В сообщении отмечается, что сотрудники Минюста, вероятно, ошибочно вставили информацию об обвинениях против Ассанжа в не связанное с ним дело в Восточном округе Вирджиния. Вместе с сообщением организация опубликовала снимки обсуждаемого документа.

WikiLeaks опубликовала сотни тысяч секретных документов, касающихся, в частности, действий армии США в ходе войн в Ираке и Афганистане. Поэтому Ассанж опасается, что в США ему могут предъявить обвинение в разглашении государственной тайны, максимальное наказание за которое - смертная казнь.

В 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как Швеция выдала европейский ордер на его задержание по делу об изнасиловании. Основатель WikiLeaks опасался, что его передача шведским органам юстиции, в конечном счете, приведет к его экстрадиции в США.