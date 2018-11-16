Разлад в правительстве: Свен Миксер отложил поездку в Канаду

Миксер не примет участие в работе международного форуме по безопасности в Галифаксе, однако все же отправится на встречу в Оттаве со своей канадской коллегой Кристией Фриленд и землячеством зарубежных эстонцев, сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь МИД Эстонии. Пресс-секретарь не указал причину, по которой министр отказался от участия в форуме по безопасности.

Социал-демократ Миксер в четверг на заседании кабинета предложил выразить поддержку Глобальному договору о миграции ООН, министр юстиции Урмас Рейнсалу внес предложение договор не поддерживать. Правительство решило не присоединяться к договору.

Занимавший прежде пост главы МИД Урмас Паэт сказал, что он бы на месте Миксера обдумал решение об отставке.

У Миксера запланирована встреча в Оттаве с канадской коллегой Кристией Фриленд, с которой предстоит обсудить вопросы политики безопасности, прежде всего в свете предстоящей в декабре встрече министров иностранных дел стран НАТО и ОБСЕ, сообщил МИД Эстонии. Предстоит обсудить также укрепление трансатлантического сотрудничества, в том числе связей между Эстонией и Канадой.