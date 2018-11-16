Осиновский требует снять с должности Рейнсалу

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский призвал премьер-министра Юри Ратаса освободить от должности министра юстиции члена «Отечества» Урмаса Рейнсалу.
«Вчера был плохой день для Эстонии. „Отечество“, поддавшееся информационной атаке, поддержанной массивом ложных утверждений, лишило правительство способности принимать решения и тем самым ввело нас в клуб внешней политики Венгрии и Польши. Для министра юстиции это игра, в которой иногда можно побыть „плохим“. Для социал-демократов это попытка поставить под вопрос построенную тяжким трудом в течение 27 лет внешнеполитическую репутацию и базовые ценности Эстонии. Я благодарю министра иностранных дел Свена Миксера за принципиальность по этому вопросу», - написал Осиновский в социальной сети.
«Очевидно, что правительство не может продолжать в том же духе. Поэтому я предложил Юри Ратасу освободить министра юстиции Рейнсалу от должности», - написал Осиновский.