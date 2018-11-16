Осиновский требует снять с должности Рейнсалу

«Вчера был плохой день для Эстонии. „Отечество“, поддавшееся информационной атаке, поддержанной массивом ложных утверждений, лишило правительство способности принимать решения и тем самым ввело нас в клуб внешней политики Венгрии и Польши. Для министра юстиции это игра, в которой иногда можно побыть „плохим“. Для социал-демократов это попытка поставить под вопрос построенную тяжким трудом в течение 27 лет внешнеполитическую репутацию и базовые ценности Эстонии. Я благодарю министра иностранных дел Свена Миксера за принципиальность по этому вопросу», - написал Осиновский в социальной сети.