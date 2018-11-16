Редкая возможность: принц Чарльз открыл двери своего дома для всех желающих
16 ноября 2018, 12:01
Теперь посмотреть, как живет член королевской семьи, можно очень легко, пишет портал Kodustiil.
Принц Чарльз, член британской королевской семьи, открыл двери Кларенс-хауса, в котором живет с герцогиней Камиллой с 2003 года, для фотографов Google. Теперь, зайдя на сайт Google Arts and Culture, можно прогуляться по всему первому этажу, заглянуть в каждую комнату, изучить все детали интерьера, а также прекрасный парк, окружающий поместье.
Великолепный дом прекрасно отражает индивидуальность супружеской пары и специфику образа жизни принца и герцогини Корнуэлльской. В построенной в 1820-х годах резиденции жила бабушка Чарльза Элизабет. Принц Чарльз живет здесь с 2003 года.
В виртуальный тур по поместью можно отправиться, перейдя по ССЫЛКЕ.