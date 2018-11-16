Редкая возможность: принц Чарльз открыл двери своего дома для всех желающих

Принц Чарльз, член британской королевской семьи, открыл двери Кларенс-хауса, в котором живет с герцогиней Камиллой с 2003 года, для фотографов Google. Теперь, зайдя на сайт Google Arts and Culture, можно прогуляться по всему первому этажу, заглянуть в каждую комнату, изучить все детали интерьера, а также прекрасный парк, окружающий поместье.