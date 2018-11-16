Пт, 16.11.2018
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Редкая возможность: принц Чарльз открыл двери своего дома для всех желающих

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In this handout photo provided by Clarence House, Britain's Prince Charles and Camilla, Duchess of Cornwall leave Clarence House to attend a party at Buckingham Palace for Charles' 70th birthday party, in London, Wednesday, Nov. 14, 2018. (Chris Jackson/Clarence House via AP)

ФОТО: Chris Jackson / AP

Теперь посмотреть, как живет член королевской семьи, можно очень легко, пишет портал Kodustiil.

Принц Чарльз, член британской королевской семьи, открыл двери Кларенс-хауса, в котором живет с герцогиней Камиллой с 2003 года, для фотографов Google. Теперь, зайдя на сайт Google Arts and Culture, можно прогуляться по всему первому этажу, заглянуть в каждую комнату, изучить все детали интерьера, а также прекрасный парк, окружающий поместье.

Великолепный дом прекрасно отражает индивидуальность супружеской пары и специфику образа жизни принца и герцогини Корнуэлльской. В построенной в 1820-х годах резиденции жила бабушка Чарльза Элизабет. Принц Чарльз живет здесь с 2003 года.

В виртуальный тур по поместью можно отправиться, перейдя по ССЫЛКЕ.

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