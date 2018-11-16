Мошенники украли под Москвой землю на сто миллионов рублей

По версии правоохранительных органов, злоумышленники незаконно завладели землей, использовав для этого заведомо поддельные свидетельства о праве собственности. Общая сумма причиненного ими ущерба оценивается в более чем 100 миллионов рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР "Булат" войск национальной гвардии РФ по Московской области правонарушители были установлены и задержаны. Ими оказались четыре человека в возрасте от 25 до 55 лет, три мужчины и женщина», — отмечается в сообщении.