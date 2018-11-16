Ратас признал факт правительственного кризиса

«Вчерашнее обсуждение в правительстве и сегодняшнее требование председателя Социал-демократической партии показывают, что по работоспособности коалиции нанесен сильный удар», - написал Ратас в социальных сетях в первой половине дня в пятницу.

Незадолго до того председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский призвал Ратаса освободить от должности члена «Отечества» и министра юстиции Урмаса Рейнсалу.

Вспыхнувший в коалиции конфликт вызван противостоянием между социал-демократами и «Отечеством» по вопросу поддержки рамочного миграционного договора ООН. Под давлением «Отечества» правительство в четверг вечером отказалось поддерживать договор.

«Я всегда подчеркивал, что роль премьер-министра - поддерживать работоспособность правительства, всегда защищать интересы наших государства и народа, беречь и повышать нашу репутацию на международном уровне. Я и сегодня руководствуюсь этим принципом», - заявил Ратас в пятницу.