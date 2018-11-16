Ратас признал факт правительственного кризиса

В пятницу, 16 ноября, премьер-министр Юри Ратас признал наличие кризиса в правящей коалиции.
«Вчерашнее обсуждение в правительстве и сегодняшнее требование председателя Социал-демократической партии показывают, что по работоспособности коалиции нанесен сильный удар», - написал Ратас в социальных сетях в первой половине дня в пятницу.
Незадолго до того председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский призвал Ратаса освободить от должности члена «Отечества» и министра юстиции Урмаса Рейнсалу.
Вспыхнувший в коалиции конфликт вызван противостоянием между социал-демократами и «Отечеством» по вопросу поддержки рамочного миграционного договора ООН. Под давлением «Отечества» правительство в четверг вечером отказалось поддерживать договор.
«Я всегда подчеркивал, что роль премьер-министра - поддерживать работоспособность правительства, всегда защищать интересы наших государства и народа, беречь и повышать нашу репутацию на международном уровне. Я и сегодня руководствуюсь этим принципом», - заявил Ратас в пятницу.
«Сейчас я нахожусь в поездке по Ида-Вирускому уезду, но я изменю график и раньше вернусь в Таллинн. Я созвал экстренное заседание правления Центристской партии на 17 часов сегодня вечером для обсуждения сложившейся ситуации. Я считаю, что моя обязанность и задача - обеспечивать внутригосударственную стабильность и работоспособность правительства вне зависимости от того, что через три месяца пройдут выборы», - написал премьер-министр.