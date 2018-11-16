Не верьте: три мифа об уборке, на которые лучше не обращать внимания

«Убивает 99 процентов бактерий»

Громкий слоган чаще всего не имеет ничего общего с реальностью. Если на упаковке химического средства написано, что оно убивает 99 процентов бактерий, то, скорее всего, это означает, что оно убивает 99 процентов чувствительных к этому средству бактерий. А не чувствительные к этому средству, закаленные химией бактерии продолжают жить в вашем доме и наслаждаться. То есть размножаться.

Уксусом можно чистить всё

Когда уксус называют универсальным чистящим средством, пригодным для чистки всего на свете, подумайте, нет ли вокруг вас вещей и предметов, которым совершенно не подходит кислотная среда. Например, поверхностям из натурального дерева, стиральным и посудомоечным машинам уксус скорее нанесет вред, чем принесет пользу.

Пылесос портит ковры