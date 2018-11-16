Пт, 16.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём
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  • Не верьте: три мифа об уборке, на которые лучше не обращать внимания

Не верьте: три мифа об уборке, на которые лучше не обращать внимания

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Diivan.

ФОТО: SCANPIX

Среди полезных советов часто встречаются совершенно не соответствующие правде жизни. Портал Kodustiil советует, что называется, не брать их в голову.

«Убивает 99 процентов бактерий»

Громкий слоган чаще всего не имеет ничего общего с реальностью. Если на упаковке химического средства написано, что оно убивает 99 процентов бактерий, то, скорее всего, это означает, что оно убивает 99 процентов чувствительных к этому средству бактерий. А не чувствительные к этому средству, закаленные химией бактерии продолжают жить в вашем доме и наслаждаться. То есть размножаться.

Уксусом можно чистить всё

Когда уксус называют универсальным чистящим средством, пригодным для чистки всего на свете, подумайте, нет ли вокруг вас вещей и предметов, которым совершенно не подходит кислотная среда. Например, поверхностям из натурального дерева, стиральным и посудомоечным машинам уксус скорее нанесет вред, чем принесет пользу. 

Пылесос портит ковры

Часто приходится слышать несправедливые выпады в сторону пылесосов: говорят, что они порят и ковры, и полы. А не считаете ли вы, что грязь на ковре гораздо сильнее портит ковер, чем пылесос? Современные ковровые покрытия достаточно прочны, чтобы выжить после общения с пылесосом. Тем не менее, дорогие шерстяные или модные шелковые ковры все-таки следует подвергать более деликатной чистке.

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