«Забрал даже мое нижнее белье»: жительница Эстонии в один миг осталась без имущества и мужа, которого обеспечивала годами

Десять лет назад Керсти (имя изменено) отправилась в Финляндию, где получила работу на ферме по выращиванию томатов. Объявление о работе она нашла в газете, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Поехала туда, чтобы улучшить жизнь семьи. У меня был взят кредит в банке. В Валга жил больной муж, и несовершеннолетнему сыну надо было дать образование», - рассказывает она. Изначально Керсти не знала ни слова на финском языке, иногда приходилось объясняться на пальцах. Изучение финского языка помогло найти и новую работу. Потом она начала заниматься разведением кур, на ее попечении было 100 000 птиц. «Первые месяцы спала на полу, поскольку должна была выбирать между покупкой машины или кровати. Но была вынуждена ежедневно проезжать 90 км до работы и пришлось выбрать машину».

Работа за границей оказалась роковой

Работа в Финляндии привела к тому, что Керсти год за годом все сильнее отдалялась от мужа. Два года назад их отношения сошли на нет, но они продолжали общаться.

«Иногда приезжала домой и несколько раз брала его с собой в Финляндию. Посещали кино и различные мероприятия», - вспоминает она былые времена. Все держалось на Керсти, поскольку сам муж не работал. Также она давала деньги сыну и его семье. Каждый год она оплачивала поездки за границу себе и мужу. Но это не помогло.

«Уже постфактум могу сказать, что тревожные знаки можно было заметить раньше, но я не думала об этом. Муж начал носить элегантные рубашки и носки, которых у него не было раньше». Она не решилась расспросить, почему он резко изменил стиль одежды. Отношения становились все холоднее.

Квартиру опустошили

В валгаской квартире постепенно поменяли всю мебель. «Хотела привести дом в порядок, чтобы по возвращении из Финляндии не надо было ничего покупать и можно было просто жить», - рассказывает она. Однажды, когда Керсти вернулась домой, она увидела, что квартира пустая.

Ее муж забрал большую часть вещей, которые она купила в квартиру. Самым странным было, что он забрал даже ночную рубашку и нижнее белье жены. «Я не видела его новую возлюбленную, но хотела бы знать, действительно ли она носит мою ночнушку», - рассуждает Керсти. Больше она ничего не знает о жизни ее бывшего мужа.

После произошедшего Керсти перестала есть, начала резко худеть. Помощь пришлось искать у психолога. Но большинство из тех, к кому она обращалась, соглашались работать только при личной встрече, однако это было невозможно, поскольку Керсти работала в Финляндии, а помощь хотела получить на эстонском языке.

Помощь пришла

К счастью, она все-таки нашла психолога, с которым беседовала через Skype. «Он заново научил меня есть, пить и веселее смотреть на жизнь», - рассказывает Керсти. Сначала она думала, что не сможет пережить случившееся, но и глотать таблетки не собиралась. Упражнения психолога помогли ей выбраться из пропасти.

Сейчас она говорит, что даже рада, что судьба преподнесла ей такое испытание, поскольку теперь она впервые в жизни чувствует себя свободной. «На меня больше не давят рамки, я могу быть тем, кем хочу», - говорит Керсти.

Она не держит зла на бывшего мужа. «Пусть у него все будет хорошо. Что бы дало, если бы я его проклинала или вставляла ему палки в колеса? Думаю, что развод сделал меня по-настоящему сильной», - говорит она.