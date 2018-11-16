Абэ обещал Путину не размещать базы США на Курилах

По словам собеседников издания, правительство Японии планирует начать переговоры по данному вопросу с Соединенными Штатами, пишет DW.com. Газета отмечает, что Абэ стремится развеять опасения Путина по поводу возможности размещения американских баз на двух островах, которые Япония надеется получить до возврата двух других Курильских островов - Кунашир и Итуруп. Правительство в Токио уже давно настаивает на возвращении Москвой всех четырех островов, которые были захвачены советской армией в конце Второй мировой войны.

Опасения России и заверения Японии

В японо-американском договоре о безопасности и японо-американском соглашении о статусе войск США (SOFU) отмечено, что американские войска обязаны защищать Японию. Это может быть истолковано таким образом, что США вправе потребовать размещения американских военных баз в любом районе Японии.

В конце 2016 года глава секретариата Национального совета безопасности Японии Сётаро Яти на консультациях с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым не исключил, что после передачи островов Хабомаи и Шикотан на них могут быть размещены базы США. Это завело переговоры в тупик.