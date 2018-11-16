Производитель водки: я благодарен тем, кто поднял акциз на пиво на 70 процентов

Я всегда говорил, что алкогольная политика Эстонии была несправедливой. Пиво наслаждалось определенной привилегией. Содержащийся в пиве алкоголь обложили в 2,6 раза меньшим налогом, чем алкоголь, содержащийся в крепком алкоголе. Поэтому тогдашнее решение о повышении акциза на пиво я поддерживал. Сейчас разница между налогами на пиво и крепкий алкоголь составляет 1,5 раза. Я конечно не независим и представляю сектор крепкого алкоголя, но почему одной стороне должны благоволить больше? Не нужно забывать, что потребляющие алкоголь эстонцы больше всего пьют именно пива.

- Как в целом повышение акциза повлияло на бизнес? С одной стороны, в Эстонии словно и не покупают, покупая этот же товар в Латвии. С точки зрения производства разницы же нет.

- Естественно, мы зарабатываем и там, но раньше ситуация была лучше. Маргинал в Латвии меньше. В плане экономики есть одно важное правило – нужна стабильность, тогда все станет рафинированным. Один знакомый предприниматель сказал, что парламент нужно отправить на год в отпуск с сохранением зарплаты, чтобы они не приняли ни одного закона, тогда экономика начнет расти. В этом есть свое зерно. Постоянное вмешательство и турбулентность – это проблема. Мы должны адаптироваться, сокращать в Эстонии.

- Вы сократили здесь, и в Латвии добавилось людей?

- И так тоже. В Эстонии на производстве мы сократили около 40 человек. Упал и наш оборот и прибыль в Эстонии. А в Латвии они выросли. Но нестабильность не сделала нас счастливыми. Если искать позитивные моменты, то сейчас мы активно работаем на экспортном направлении, но осмелюсь сказать, что мы бы так и делали. Скорее трудным временем были 2015-2017 годы, нам неожиданно пришлось отслеживать запасы, денежные потоки и так далее. В зале парламента явно не подумали, что будет с такими предприятиями, как мы, если понять акциз не на пять, а на 15 процентов. Изменения были очень крупными, и если руководство реагирует на изменения, то оно не занимается развитием.

- Одна партия предложила восстановить акциз до уровня февраля 2017 года, но вы недовольны. Почему?