Производитель водки: я благодарен тем, кто поднял акциз на пиво на 70 процентов

По словам руководителя отмечающего в этом году 120 лет работы завода Liviko Янека Кальви, в определенном смысле он благодарен, что нынешнее правительство прошлым лето так мощно подняло акциз на пиво, поскольку это значительно сократило вилку в налогообложении между крепким и легким алкоголем, пишет Postimees.
Если новая коалиция дала бы обещание, что в течение четырех лет акциз на алкоголь меняться не будет, – ни вверх, ни вниз – то рынок тихо восстановился бы, считает немыслимо сколько лет руководящий фирмой Кальви. По его оценке, повышение акциза на пиво в прошлом году было справедливым шагом, поскольку это снизило многолетние льготы для легкого алкоголя, но его тревожит план Партии реформ восстановить предпочтительность по отношению к пиву.
- Почему эстонцы так любят алкоголь?
- Так не только у эстонцев, но и повсюду. Все люди сталкиваются с этим. Потребляете сами, или это делают ваши близкие. Приносит ли он вам хорошее настроение, эйфорию, или наоборот, сильно вас печалит. Это эмоциональная тема, но не та, о которой кто-то не может говорить.
Когда мы говорим об эмиссиях CO2, то половина собеседников постараются сменить тему, или будут молчать. Об этом не говорят. А по поводу выпивки у каждого есть свое мнение. Это и есть причина, почему политики любят эксплуатировать эту тему. Это замечательный рабочий инструмент популистов – алкоголь и алкогольная политика.
- Что же произошло с акцизами? Что и когда пошло не так?
- Перекос начал увеличиться тогда, когда создали правительство Таави Рыйваса. До того у правительства Андруса Ансипа был долгосрочный план повышения акцизов – по пять процентов в год до 2020 года. И тут пришел Таави Рыйвас и акцизы решили поднимать по 15 процентов в год до 2020 года. Фон очень благоволил, поскольку алкоголь, скажем так, считали чем-то плохим.
Политикам было очень удобно поднять акциз и надеяться, что это принесет больше денег в бюджет. Я тогда звучал, как глас вопиющего в пустыне. В 2015 году я описал точно то, что начало происходить сейчас.
Тогда эту проблему высмеивали. Считали по так называемым таблицам Excel. Но не учли, что Эстония маленькая, с либеральной экономической политикой и с практически не имеющей тормозов экономикой. Считалось, что приграничная торговля не возникнет. По решению тогдашнего правительства Рыйваса, акцизы должны были подниматься до 2020 года, поэтому смешно сейчас слушать их критику.
- Какое влияние тогда оказало правительство Юри Ратаса? Оно ускорило происходящее?
- Нынешнему правительству можно предъявить претензию в том, что они позволили идти так, как пошло. Но в каком-то смысле они все же попытались остановить подъем. Например, «Отечество» подняла этот вопрос в коалиции и достигли договоренности, что вместо десяти процентов будут поднимать на пять. Это хорошо. По крайней мере, мысль, что у нас есть проблема, начала до них доходить.
Что они сделали еще, и что ускорило приграничную торговлю, так это то, что в первый год, когда они пришли к власти, они значительно подняли акциз на пиво, что вызвало и возникновение пивной приграничной торговли. Приграничная торговля крепким алкоголем возникла уже в 2015-2016 годах. После появилась мотивация покупать за границей и пиво. Это можно вменить им в вину.
Я всегда говорил, что алкогольная политика Эстонии была несправедливой. Пиво наслаждалось определенной привилегией. Содержащийся в пиве алкоголь обложили в 2,6 раза меньшим налогом, чем алкоголь, содержащийся в крепком алкоголе. Поэтому тогдашнее решение о повышении акциза на пиво я поддерживал. Сейчас разница между налогами на пиво и крепкий алкоголь составляет 1,5 раза. Я конечно не независим и представляю сектор крепкого алкоголя, но почему одной стороне должны благоволить больше? Не нужно забывать, что потребляющие алкоголь эстонцы больше всего пьют именно пива.
- Как в целом повышение акциза повлияло на бизнес? С одной стороны, в Эстонии словно и не покупают, покупая этот же товар в Латвии. С точки зрения производства разницы же нет.
- Естественно, мы зарабатываем и там, но раньше ситуация была лучше. Маргинал в Латвии меньше. В плане экономики есть одно важное правило – нужна стабильность, тогда все станет рафинированным. Один знакомый предприниматель сказал, что парламент нужно отправить на год в отпуск с сохранением зарплаты, чтобы они не приняли ни одного закона, тогда экономика начнет расти. В этом есть свое зерно. Постоянное вмешательство и турбулентность – это проблема. Мы должны адаптироваться, сокращать в Эстонии.
- Вы сократили здесь, и в Латвии добавилось людей?
- И так тоже. В Эстонии на производстве мы сократили около 40 человек. Упал и наш оборот и прибыль в Эстонии. А в Латвии они выросли. Но нестабильность не сделала нас счастливыми. Если искать позитивные моменты, то сейчас мы активно работаем на экспортном направлении, но осмелюсь сказать, что мы бы так и делали. Скорее трудным временем были 2015-2017 годы, нам неожиданно пришлось отслеживать запасы, денежные потоки и так далее. В зале парламента явно не подумали, что будет с такими предприятиями, как мы, если понять акциз не на пять, а на 15 процентов. Изменения были очень крупными, и если руководство реагирует на изменения, то оно не занимается развитием.
- Одна партия предложила восстановить акциз до уровня февраля 2017 года, но вы недовольны. Почему?
- Предложение Партии реформ ни что иное, как попытка снизить акциз на пиво до того предела, на котором он был до правительства Рыйваса. То есть восстановить предпочтение в конкуренции в 2,6 раза. Крепкого алкоголя это коснулось бы в виде двух-трех процентов, что является косметическим улучшением. Мы твердо уверены, что приграничная торговля от этого не исчезнет. Она была уже до повышения акциза в 2017 году и останется той же. Разница у крепкого алкоголя останется такой же большой, а торговля пивом не исчезнем, поскольку там есть ряд других причин для разницы в цене – расходы на залоговую марку, маргиналы. С нашей позиции, вообще ничего не изменится, станет только хуже, поскольку восстановится предпочтение в конкуренции для пива.
Мы обсуждали и влияние на государственный бюджет. Кая Каллас считает, что в бюджет добавятся 50 миллионов. По нашей оценке, влияние будет – минус шесть миллионов. В действительности, сейчас с пива акциза поступает больше, чем когда-либо раньше. Смешно слушать высказывания политиков, будто государство из-за приграничной торговли каждый год теряет 100 000 евро.
В реальности государство получает больше акциза с пива, а в этом году уже и с крепкого алкоголя, чем это было в прошлом и позапрошлом году. В чем ошиблись, так это в прогнозе. Я не знаю, откуда взяли этот утопичный прогноз. Спекулятивно, та часть, которую мы сейчас продаем в Латвии, конечно, во всех смыслах нас кормит. Но в плане приграничной торговли других хороших решений нет.
- Что можно было бы и нужно было бы сделать?
- С планом Партии реформ лучше не делать ничего. Если бы новая коалиция могла бы пообещать, что в течение четырех лет не будет менять акцизы на алкоголь, - ни вверх, ни вниз – то рынок тихо восстановился бы. Во-первых, благодаря экономике и росту уровня жизни. Во-вторых, Латвия немного повышает акцизы, и Финляндия планирует повысить. В-третьих, пройдет азарт освещения этой темы. Люди привыкли бы. Приграничная торговля локализовалась бы на юге Эстонии, а из Таллинна и Финляндии стали бы ездить меньше. В этом случае рост приграничной торговли остановился бы и начал снижаться. Государство каждый год начало бы получать чуть больше акцизов. Это был бы самый реалистичный план.
Если бы действительно возникла возможность достичь договоренности в плане снижения акцизов, то нужно было бы снижать акцизы во всех группах на 19 процентов. Тогда большая часть приграничной торговли отпала бы. Какая-то часть, я думаю, процентов десять, все же сохранится. В первый год государство чуть потеряет в поступлениях, но во второй уже получит. Экономике и обществу дается сигнал, что конкурентоспособность в Эстонии приводится в порядок. Это было бы замечательным решением, но я скептически отношусь к такой возможности.
- Нужно восстановить вековое соперничество легкого и крепкого алкоголя. Говорят, что одна партия больше поддерживает пивоваров, а вторая – производителей крепкого алкоголя. А что в действительности?
- Я не заметил, чтобы какая-то партия поддерживала производителей крепкого алкоголя. Но я не уверен, что то же самое могут сказать пивовары. Нескрываемая поддержка Партии реформ Союза пива просто бросается в глаза. Я в каком-то смысле благодарен некоторым коалиционным партиям за то, что произошло летом 2017 года, когда подняли акциз на пиво, и сократили разницу между крепким и легким алкоголем.
Я не могу сказать, что это была работа производителей крепкого алкоголя, но хотелось бы верить, что это было движением в сторону справедливости. Я не скрываю, что как Союза производителей алкоголя и поставщиков, так и я сам обращались в Центристскую партию, к социал-демократам и в Партию реформ, чтобы они проводили как можно больше разъяснительной работы. Мы пытались выяснить, почему так: 1/3 акцизов поступает с пива и 2/3 с крепкого алкоголя, но большая часть алкоголя, который пьют в Эстонии, это – пиво. Джин не пьют бутылками, его разводят, но налогов мы платим больше. Я понимаю, что производители пива расстроены, поскольку они имели более выигрышные позиции по сравнению с нами. Но я считаю, что и в этом году у них будут замечательные экономические результаты, и ничего плохого не произошло.
- Что выгоднее, а что ущербнее: пиво или водка?
- Я бы не сказал, что что-то прибыльнее или ущербнее. С алкоголем нельзя перебарщивать. Тут нужна умеренность. Правда, я не являюсь любителем пива. Дистиллированные напитки мне нравятся больше. Оценку обозначает политическое направление, которому благоволят. Стопка водки и бутылка пива – в плане объема одно и то же. Это политический вопрос, когда одно представляют плохим, а другое – хорошим. Этанол как в пиве, так и в водке влияет на организм одинаково.
AS Liviko
- В 1898 году был основан производитель алкоголя, экспортер и поставщик.
- Liviko принадлежит эстонскому капиталу, инвестициям инвестиционной фирмы NG, ключевыми фигурами которой являются Юри Кяо и Энн Кунила.
- Производство и главная контора предприятия находятся в Таллинне, есть конторы в Риге и в Вильнюсе.
- Оборот и прибыль фирмы в Эстонии в прошлом году снизились соответственно до 77,4 и 2,1 миллиона. Годом ранее те же показатели были 90,9 и 3,6 миллиона.
- Более 70 процентов продукции Liviko – это алкогольные напитки, фирма экспортирует свою продукцию более чем в 40 стран мира.
- Также фирма занимается поставкой алкоголя в Эстонию, представляя в странах Балтии такие марки, как Bacardi, Martini, Remy Martin, Cointreau, Bombay, Nemiroff и другие.