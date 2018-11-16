Пт, 16.11.2018
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Google продлевает жизнь смарт-часам

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Note9 ja Galaxy Watch

ФОТО: Aivar Pau

Компания Google анонсировала грядущее обновление операционной системы Wear OS, ранее известной как Android Wear. Обновление под номером Wear OS 2.2 называется пока «H Update».

Новая версия платформы для смарт-часов получила ряд функциональных улучшений, пишет ferra.ru. Апдейт предлагает новый режим энергосбережения Battery Saver Mode, который автоматически включается при заряде аккумулятора 10% и ниже. В этом режиме дисплей показывает только время, что должно продлить время работы на оставшемся заряде.

После 30 минут отсутствия активности часы, когда пользователь снял часы с руки, устройство автоматически перейдет в режим глубокого сна, также экономя заряд.

Функция Smart App Resume позволяет быстро повторно открыть использованное ранее приложение. Еще одно новшество — двухшаговое выключение. Чтобы выключить часы потребуется удержать кнопку включения и затем выбрать на дисплее «выключить» или «перезагрузить».

Обновление будет постепенно распространяться на смарт-часы с Wear OS в ближайшие месяцы.

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