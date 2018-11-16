Google продлевает жизнь смарт-часам

Компания Google анонсировала грядущее обновление операционной системы Wear OS, ранее известной как Android Wear. Обновление под номером Wear OS 2.2 называется пока «H Update».
Новая версия платформы для смарт-часов получила ряд функциональных улучшений, пишет ferra.ru. Апдейт предлагает новый режим энергосбережения Battery Saver Mode, который автоматически включается при заряде аккумулятора 10% и ниже. В этом режиме дисплей показывает только время, что должно продлить время работы на оставшемся заряде.
После 30 минут отсутствия активности часы, когда пользователь снял часы с руки, устройство автоматически перейдет в режим глубокого сна, также экономя заряд.
Функция Smart App Resume позволяет быстро повторно открыть использованное ранее приложение. Еще одно новшество — двухшаговое выключение. Чтобы выключить часы потребуется удержать кнопку включения и затем выбрать на дисплее «выключить» или «перезагрузить».
Обновление будет постепенно распространяться на смарт-часы с Wear OS в ближайшие месяцы.