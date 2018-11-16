Туктамышева поддержала сменившую тренера Медведеву

«Поддерживаю ли я ее решение сменить тренера? Стопроцентно. На ее месте я поступила бы так же», — заявила спортсменка.

21-летняя Туктамышева призналась, что не стремилась опередить Медведеву на этапе Гран-при в Канаде. «Нет, я не думала об этом. Главное — показать свой максимум, попасть на пьедестал. У нас с Женей вообще-то хорошие отношения. После соревнований она сказала, что я молодец, поздравила. Мы очень приятно поболтали. Раньше мы не особо общались, а теперь узнали друг о друге побольше», — подчеркнула она.