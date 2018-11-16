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Уже несколько лет самые разные издания составляют свои рейтинги телесериалов. Одним из критериев попадания в “пятерку” или “десятку” является то, насколько сильное влияние оказал сериал на общество, пишет техноблог Digitark.

Конечно, различные рейтинги возникли не вчера, их составляли десятилетиями. Но сейчас, когда телесериалы переживает небывалый расцвет, следить за ними особенно интересно. Почему расцвет? Да хотя бы потому, что в сериалах можно увидеть даже тех голливудских актеров, которых, казалось бы, на малом экране еще совсем недавно невозможно было представить. Вспомнить хотя бы весь каст “Большой маленькой лжи”.

Но критериями отбора телепродукции для рейтингов теперь стало не только участие известных актеров и количества зрителей. Нынче учитывается и то, какую влияние оказывает сериал в социальном и культурном смысле, будь то мода, музыка, сленг, поведение людей или украшение интерьера.

Интересно наблюдать за тем, как с течением времени списки “влиятельных” сериалов меняются и увеличиваются. Взять хотя бы “Игру престолов”, которая, вне всякого сомнения, является одним из наиболее успешных проектов текущего десятилетия. Новый, восьмой сезон, выйдет на экраны в апреле этого года, но уже сейчас ему пророчат попадание в рейтинг без очереди. При этом, в списках влиятельных можно увидеть и названия тех сериалов, которые шли на телеэкранах несколько десятилетий назад, из производство уже закончено, но оказанное ими воздействие на ту или иную сферу жизни не заканчивается.

Рейтинговых таблиц в интернете множество. Их составляют профессионалы в сфере кино- и телеиндустрии, профильные издания и сайты, а также обычные люди, которые так же как мы с вами “подсели” на сериалы. Если сравнить эти таблицы, окажется, что не так уж важно, кто их составлял. Потому что в них мелькают те же имена и названия, могут отличаться места в рейтинге.

Так, например, по мнению пользователей Yahoo, сериалом, оказавшим наибольшее влияние на массовую культуру и развитие телевидения, оказался культовый “Клан Сопрано”, выходивший в эфир с 1999 по 2007 годы. Вторую позицию занимает “Игра престолов”, а на третьем месте – сериал “Прослушка”.