PÖFF: заблудившиеся в войне

Из чучела волка она сооружает себе шубу и согревается ею в лютые морозы; она ловит и ощипывает голубей, а в Рождество набирает еду, оставленную подгулявшими немцами на столе. (Тут, кстати, ненавязчиво приоткрывается метод, которым создается пространство фильма: девочка сидит за праздничным столом, пьяные фашисты танцуют вокруг стола, водят хоровод, но девочку не замечают, она сливается с объедками, исчезает в пьяном угаре, тает в пространстве, – то есть это – все-таки сказка, фантазия, протестующая против самой возможности допустить, что ребенка убьют, уморят голодом, расстреляют…)

Уникальность этого тяжелого и захватывающего фильма в том, в частности, что он очень похож на фильм документальный; есть вещи, которые не придумать сценаристу, например, Мира говорит: «Всем быть веселыми под угрозой расстрела!»

Выхода для Анны нет и не может быть. Война только-только началась, и нет ей конца. Несколько раз за фильм Анна плачет, но не от жалости к себе, а в ожидании смерти, которой она боится, но ждет. Она находит манекены в какой-то комнате и берет голову одного из них, чтобы разделить свое одиночество с чем-то, напоминающим человека. И эта почти театральная сцена, где девочка держит в руках голову раскрашенного манекена, сделана так тактично и проникновенно, что разделяешь ее чувства: в бесчеловечном мире войны даже кукла более одушевлена, чем убийцы…

Восстановим и разрушим памятник Ленину

Действие второго фильма о войне, «Мира» Дениса Шабаева, переносит нас в сегодняшний Луганск, куда приезжает словак Мира, спокойно работавший в Лондоне грузчиком, но познакомившийся по скайпу с женщиной, приглянувшейся ему, и рванувший вдруг в Донбасс. Зачем он шатается по свету, зачем воюет в разных горячих точках, зачем постоянно нарывается на неприятности, зачем вообще он живет, – он совершенно не знает и не понимает.

В Мирославе Рогаче (играющем «почти себя») есть несомненное обаяние бесшабашности и бессмысленности, безнадежности и исчерпанности жизни, именно обаяние, поскольку красиво и достойно, мужественно и стойко расписывающийся в напрасно прожитой жизни человек всегда вызывает невольную симпатию и приязнь. Он как бы подмигивает нам всем на прощание…

В Луганске Миру охватывает идея восстановления памятников – шахтерам, Ленину, разнообразным героям советского прошлого, впрочем, можно восстановить даже скамейку – это красиво, и сидеть на ней будет приятно. А потом им овладевает другая идея – разрушения, разрушения тех самых памятников, которые он реставрировал, нанимая на свои деньги рабочих.

А в это время священник уже ходит с кадилом вокруг группового памятника шахтерам и освящает его, а жители – кто с иконой, кто с портретом близкого человека – стоят вокруг. И всё вокруг нелепо, безнадежно, бесполезно, немыслимо.

Стоят дома с выбитыми глазницами окон, девушки просят выслать им по 200 долларов каждого, с кем можно познакомиться по скайпу, люди жалуются, что у них отняли старые идеалы, а новых не дали. В центре города стоит разграбленная гостиница «Цемент», где вначале поселяется герой, потом он перебирается в палатку-времянку к своим новым друзьям, где не намного хуже, чем в гостинице. Он рассказывает им, что когда-то был профессиональным военным еще в Чехословакии, потом застрелил жену с ее любовником, отсидел шесть лет, стал путешествовать по миру…

Уникальность этого тяжелого и захватывающего фильма в том, в частности, что он очень похож на фильм документальный; есть вещи, которые не придумать сценаристу, например, Мира говорит: «Всем быть веселыми под угрозой расстрела!» или «Всем надо поднять стакан и автомат!» Такие экспромты рождаются спонтанно, у реального человека… Но всё дело в том, что Денис Шабаев пошел именно на такой эксперимент: соединил документальное и игровое кино, что дало поразительный результат.