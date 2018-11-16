Урмас Рейнсалу отказался уходить в отставку

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, его противостояние миграционному договору было продиктовано принципами «Отечества» и в том, что ряд стран не одобряет договор, нет ничего особенного.

«Глава МИД Свен Миксер представил правительству на одобрение предложение поддержать миграционный договор ООН. Правительство основательно обсудило этот вопрос. Я как глава правительственной делегации „Отечества“ счел невозможным поддержать это предложение и с учетом действующего в правительстве принципа консенсусного принятия решений решение не было принято. В результате Эстония не поддержит этот договор», - сказал Рейнсалу.

«На заседании правительства я представил юридические оценки, данные Министерством юстиции и присяжным адвокатом Алларом Йыксом, которыми обосновал отказ от поддержки предложения. Прошедшее вчера обсуждение было содержательным и не содержало никаких ультиматумов», - отметил Рейнсалу.

«Мое предложение было основано на единодушном решении фракции и правительственной делегации „Отечества“. Это было и остается представлением „Отечества“ о том, как следует решать этот вопрос», - сказал Рейнсалу.

«Эстонская Республика со времен освобождения придерживалась по миграционным вопросам консервативного курса, с точки зрения существования эстонского мононационального государства этот вопрос является важнейшим. Этот договор обладает потенциальными юридическими последствиями, как признали эксперты по международному праву, в соответствии с договором страны принимают обширные, по меньшей мере политические обязательства, что вчера признал и представитель МИД», - сказал Рейнсалу.

«Эстония самоутверждается в качестве части международной системы связей и правил. Все страны обладают в сфере международных отношений своими национальными интересами. Их не нужно стыдиться и отрекаться от них. Наряду с США шесть стран ЕС по разным мотивам решили не поддерживать договор, и в этом нет ничего особенного», - отметил Рейнсалу.

«Например, Эстония в силу своих национальных интересов является одной из четырех стран-членов ЕС, которые не поддержали конвенцию ООН о сокращении безгражданства», - сказал министр.