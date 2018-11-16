График: смотрите, какую часть от стоимости топлива составляют налоги в разных странах Европы

В последнее время цены на топливо совершенно не радуют автомобилистов. Не так давно стоимость литра бензина превысила отметку в 1,4 евро. Правда, потом цены снова опустились. Так, издание Euronews составило график, с помощью которого можно узнать, какую часть от стоимости топлива составляют налоги в разных странах Европы.