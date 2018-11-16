График: смотрите, какую часть от стоимости топлива составляют налоги в разных странах Европы
16 ноября 2018, 13:58
В последнее время цены на топливо совершенно не радуют автомобилистов. Не так давно стоимость литра бензина превысила отметку в 1,4 евро. Правда, потом цены снова опустились. Так, издание Euronews составило график, с помощью которого можно узнать, какую часть от стоимости топлива составляют налоги в разных странах Европы.
В сравнительных таблицах цены указаны за 1000 литров топлива. Так, самый дорогой бензин продается в Дании. Вместе с налогами литр стоит 1,65 евро, а без них 0,67 евро. Самый дешевый бензин, включая налоги, предлагается в Болгарии, Румынии и Польше.
Самые низкие цены на бензин, исключая налоги, в Нидерландах, Словения и Чехии.
Самый дорогой дизель предлагают в Швеции (включая налоги).