Пт, 16.11.2018
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  • График: смотрите, какую часть от стоимости топлива составляют налоги в разных странах Европы

График: смотрите, какую часть от стоимости топлива составляют налоги в разных странах Европы

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Автозаправка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Тоомас Хуйк

В последнее время цены на топливо совершенно не радуют автомобилистов. Не так давно стоимость литра бензина превысила отметку в 1,4 евро. Правда, потом цены снова опустились. Так, издание Euronews составило график, с помощью которого можно узнать, какую часть от стоимости топлива составляют налоги в разных странах Европы.

В сравнительных таблицах цены указаны за 1000 литров топлива. Так, самый дорогой бензин продается в Дании. Вместе с налогами литр стоит 1,65 евро, а без них 0,67 евро. Самый дешевый бензин, включая налоги, предлагается в Болгарии, Румынии и Польше.

Самые низкие цены на бензин, исключая налоги, в Нидерландах, Словения и Чехии.

 

Самый дорогой дизель предлагают в Швеции (включая налоги).

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