Запись с видеорегистратора: зверски напавшая на таксиста банда промчалась на Mercedes мимо полиции

По словам пресс-секретаря полиции Керли Вирк, первые кадры видео были сделаны, когда лужи крови были уже обнаружены в Пярсти и следственная группа работала на месте, но о связанном с этим Mercedes еще не знали, передает Sakala.

«Полиция получила обыденное сообщение, что один автомобиль летит на большой скорости и делает опасные маневры. Отправились проверять, водитель не остановился, началось преследование», - рассказывает Вирк.

В конце видео запечатлено, как полицейские пытаются догнать Mercedes, но выясняется, что водитель, сбегая, спровоцировал ДТП на перекрестке Муста-теэ и улицы Рохелине. Попавший в ДТП водитель явно был в смятении, но в то же время указал патрулю, куда направились преступники.

Преступники записали видео

После ночного нападения в Snapchat начало распространяться видео, на котором, как утверждается, запечатлены нападавшие, которые в ночь на пятницу избили вильяндиского таксиста.