СМИ: бывшие сотрудники Danske могли получать взятки за помощь в отмывании денег
16 ноября 2018, 14:30
Сотрудников эстонского филиала Danske Bank подозревают в получении взяток для оказания помощи преступникам в отмывании денег посредством банковских счетов, пишет датская деловая газета Berlingske.
На данный момент в Эстонии возбуждено уголовное следствие в отношении восьми бывших работников филиала Danske, которые могли содействовать отмыванию денег через банк.
По данным газеты, следствие показало, что многие из них переводили крупные суммы на собственные счета. Согласно подозрениям, эти суммы могли поступать от сомнительных клиентов банка и фактически являться взятками.
Ранее в СМИ сообщалось, что для передачи денег сотрудникам находившегося в центре отмывания денег отдела нерезидентов использовалась также фирма валютного обмена Tavid.