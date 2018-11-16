СМИ: бывшие сотрудники Danske могли получать взятки за помощь в отмывании денег

На данный момент в Эстонии возбуждено уголовное следствие в отношении восьми бывших работников филиала Danske, которые могли содействовать отмыванию денег через банк.

По данным газеты, следствие показало, что многие из них переводили крупные суммы на собственные счета. Согласно подозрениям, эти суммы могли поступать от сомнительных клиентов банка и фактически являться взятками.