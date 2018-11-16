России выдвинули неприемлемые условия?

Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) включены в состав рабочей группы по восстановлению Союза биатлонистов России (СБР).

«Мы поддерживаем решение создать рабочую группу по восстановлению СБР в IBU. Тем более, что РУСАДА имеет опыт поддержки наших проблемных федераций», – отметил глава РУСАДА Юрий Ганус.

На следующей неделе будет создана рабочая группа, мы внесем предложения с нашей стороны. Это группа будет следовать по пунктам и следить за выполнением критериев. Эта группа будет собираться не реже, чем раз в два месяца», – рассказал член правления СБР Сергей Чепиков.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал критерии восстановления Союза биатлонистов России (СБР), которые вчера были обозначены IBU. «Никак это не поможет России вернуться в IBU! Это хамские условия! Почитал все эти критерии. Никакой роли России не отводится вообще, Россия только всем должна. В том числе и финансовые вливания...

Также там написано, что фактически Россия должна признать доклады Макларена и Освальда. ОКР и Минспорта однозначно высказались по этой части – они никогда в жизни их не признают, потому что эти доклады не соответствуют действительности. Но при этом IBU почему-то заставляет нас признать их, и только в этом случае разрешит вернуться.

Получается, что IBU повторяет те же условия, которые ранее были высказаны WADA для восстановления РУСАДА. Но даже там отказались от этих двух невыполнимых требований: признать доклад Макларена и признать системный допинговый подход по стороны России. Это же глупость несусветная! Это заведомо невыполнимые условия с целью не восстановить Россию в правах! Это делается сознательно. Нужно заплатить за то, за се, за пятое, десятое... Это хамство какое-то! По-другому и не назвать.

Дальше пусть решает руководство СБР. Но, как по мне, разговаривать с Россией в таким ультимативном тоне не надо! Россия всегда открыта к диалогу и конструктиву, а не к ультиматумам. Что это вообще такое? Я когда читал – внутри все кипело от злости и такой наглости! Нигде ничего не доказано, есть только отдельные факты.