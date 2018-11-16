Картина дня: нападение на таксиста и правительственный кризис

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Зверское нападение на таксиста: полиция задержала трех преступников
В ночь на пятницу в Вильяндимаа ограбили таксиста, который в результате нападения получил серьезные травмы. Сегодня утром полиция развернула масштабную операцию, чтобы задержать подавшихся в бега преступников. Читайте далее...
Запись с видеорегистратора: зверски напавшая на таксиста банда промчалась на Mercedes мимо полиции
Видеорегистратор полицейского патруля запечатлел, как подозреваемые в нападении на таксиста промчались мимо полиции. Читайте далее...
Осиновский требует снять с должности Рейнсалу
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский призвал премьер-министра Юри Ратаса освободить от должности министра юстиции члена «Отечества» Урмаса Рейнсалу. Читайте далее...
Урмас Рейнсалу отказался уходить в отставку
Член партии «Отечество» и министр юстиции Урмас Рейнсалу заявил, что не уйдет в отставку. Читайте далее...
Ратас признал факт правительственного кризиса
В пятницу, 16 ноября, премьер-министр Юри Ратас признал наличие кризиса в правящей коалиции. Читайте далее...
Разлад в правительстве: Свен Миксер отложил поездку в Канаду
Министр иностранных дел Свен Миксер, который должен был в пятницу отправиться с визитом в Канаду, отложил поездку по неизвестным причинам. Читайте далее...
Сегодня в Эстонии отмечают День возрождения
В пятницу в Эстонии отмечается День возрождения, в связи с чем по всей стране вывешены государственные флаги. Читайте далее...
В Таллинне начинает работу рождественская ярмарка
Традиционная рождественская ярмарка откроется в пятницу, 16 ноября, вечером на Ратушной площади в Старом городе Таллинна и будет работать на протяжение ближайших полутора месяцев. Читайте далее...
В третьем квартале средняя пенсия по старости в Эстонии составила почти 450 евро
В третьем квартале 2018 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 447,5 евро в месяц, что на 38,4 евро или на 9,3% больше, чем годом ранее. Читайте далее...
Галерея: окрестности торгового центра Rocca al Mare изменятся до неузнаваемости
Расположение торгового центра Rocca al Mare имеет ряд преимуществ, чтобы стать своего рода центром западной части города. Рядом с торговыми площадями расположатся новые жилые здания, конторы и гостиница. Читайте далее...
Производитель водки: я благодарен тем, кто поднял акциз на пиво на 70 процентов
По словам руководителя отмечающего в этом году 120 лет работы завода Liviko Янека Кальви, в определенном смысле он благодарен, что нынешнее правительство прошлым лето так мощно подняло акциз на пиво, поскольку это значительно сократило вилку в налогообложении между крепким и легким алкоголем. Читайте далее...