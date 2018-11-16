Картина дня: нападение на таксиста и правительственный кризис

Зверское нападение на таксиста: полиция задержала трех преступников

В ночь на пятницу в Вильяндимаа ограбили таксиста, который в результате нападения получил серьезные травмы. Сегодня утром полиция развернула масштабную операцию, чтобы задержать подавшихся в бега преступников. Читайте далее...

Запись с видеорегистратора: зверски напавшая на таксиста банда промчалась на Mercedes мимо полиции

Видеорегистратор полицейского патруля запечатлел, как подозреваемые в нападении на таксиста промчались мимо полиции. Читайте далее...

Осиновский требует снять с должности Рейнсалу

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский призвал премьер-министра Юри Ратаса освободить от должности министра юстиции члена «Отечества» Урмаса Рейнсалу. Читайте далее...

Урмас Рейнсалу отказался уходить в отставку

Член партии «Отечество» и министр юстиции Урмас Рейнсалу заявил, что не уйдет в отставку. Читайте далее...

Ратас признал факт правительственного кризиса

В пятницу, 16 ноября, премьер-министр Юри Ратас признал наличие кризиса в правящей коалиции. Читайте далее...

Разлад в правительстве: Свен Миксер отложил поездку в Канаду

Министр иностранных дел Свен Миксер, который должен был в пятницу отправиться с визитом в Канаду, отложил поездку по неизвестным причинам. Читайте далее...

Сегодня в Эстонии отмечают День возрождения

В пятницу в Эстонии отмечается День возрождения, в связи с чем по всей стране вывешены государственные флаги. Читайте далее...

В Таллинне начинает работу рождественская ярмарка

Традиционная рождественская ярмарка откроется в пятницу, 16 ноября, вечером на Ратушной площади в Старом городе Таллинна и будет работать на протяжение ближайших полутора месяцев. Читайте далее...

В третьем квартале средняя пенсия по старости в Эстонии составила почти 450 евро

В третьем квартале 2018 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 447,5 евро в месяц, что на 38,4 евро или на 9,3% больше, чем годом ранее. Читайте далее...

Галерея: окрестности торгового центра Rocca al Mare изменятся до неузнаваемости

Расположение торгового центра Rocca al Mare имеет ряд преимуществ, чтобы стать своего рода центром западной части города. Рядом с торговыми площадями расположатся новые жилые здания, конторы и гостиница. Читайте далее...

Производитель водки: я благодарен тем, кто поднял акциз на пиво на 70 процентов