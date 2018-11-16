В Крыму проводят обыски в домах членов общины «Свидетели Иеговы»

В Джанкое в Крыму сотрудники ФСБ России проводят обыски и задержания по нескольким десяткам адресов подозреваемых в участии в запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы», которую считают экстремистской.
Задержан руководитель местной региональной группы «Свидетелей» - «Сиваш» - Сергей Филатов. Группа была зарегистрирована в 2015 году и ликвидирована в 2017 году после запрета «Свидетелей Иеговы» в России, пишет NEWSru со ссылкой на «Крым.Реалии».
Российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждают, что в отношении Филатова возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ (экстремизм). «В ночь на 16 ноября был задержан глава секты Сергей Филатов, в квартире у которого была найдена экстремистская литература, а также брошюры по способам вербовки людей», - говорится в репортаже «Россия-24».
«Интерфакс» уточнил, что у подозреваемого обнаружили «различные справочники по психологии».
«Все эти люди возможно как-то были связаны с украинскими спецслужбами, по крайней мере координировались они из харьковского центра „Свидетелей Иеговы“», отмечает российская пресса. При этом уточняется, что украинский административный центр организации «Свидетели Иеговы» находится в селе Брюховичи Львовской области. А кураторы крымской секты находились в Харькове, передает ТАСС.
«Прошли обыски в домах, где проживают участники ячейки запрещенной организации „Свидетели Иеговы“. Несколько человек вызваны на допрос», - сказал источник РИА «Новости» в силовых структурах. На этой неделе сообщалось, что 16 членов организации «Свидетели Иеговы» были задержаны в Новосибирске.
ООН осудила репрессии в Крыму
В четверг Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую нарушения прав человека и «незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления» на территории Крыма.
Документ, предложенный в очередной раз Киевом, в текущем году поддержали 67 делегаций, то есть на три меньше, чем в 2017 году. Против него проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию и ЮАР, еще 87 стран воздержались, передает ТАСС.
«Ситуация на украинской территории в Крыму и Севастополе продолжает ухудшаться», - заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он также обвинил российские власти в допущении «пыток, сексуального насилия, незаконных арестах, преследовании журналистов и других нарушений прав жителей Крыма».
Заместитель постоянного представитель России при ООН Геннадий Кузьмин в преддверии голосования заявил, что авторы резолюции упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, оперируя терминами «аннексия», «оккупация». «Судя по этой терминологии, Украина вот уже четыре года ведет бескомпромиссную войну с Россией. Вот только Россия на эту войну так и не явилась, никто в России не собирается враждовать с близким по крови украинским народом. Наказать население Крыма за его выбор в пользу России не получится», - отметил он.
Дипломат добавил, что наказать население Крыма за его свободный выбор в пользу России не получится. «Крымчане отстояли, в строгом соответствии с международным правом, свое право жить без новых украинских идолов - Бандеры, Шухевича и прочих приспешников нацистов; отстояли свое право не быть заживо сожженными под аплодисменты на центральных украинских телеканалах, как это было в Одессе 2 мая 2014 года; отстояли свое право получать образование и свободно разговаривать на родном языке - русском, украинском или крымско-татарском», - сказал представитель РФ.
Кузьмин подчеркнул, что сегодня Крым и Севастополь - это энергично развивающиеся российские регионы, и призвал остальные страны не пытаться помешать их созидательной жизни.
Религиозные гонения в России
20 апреля 2017 года Верховный суд России по требованию Министерства юстиции РФ прекратил деятельность организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций. Также ВС постановил обратить имущество организации в собственность РФ. В августе того же года Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных в РФ организаций, ликвидированных за экстремизм.
Между тем в июне этого года Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ попросил Генпрокуратуру проверить законность и обоснованность уголовного преследования адептов «Свидетелей Иеговы». Ранее жены арестованных иеговистов обратились за помощью к главе СПЧ Михаилу Федотову.
Правозащитники СПЧ изучили это обращение и обратили внимание на то, что ВС РФ, вынося решение о ликвидации юридических лиц данной религиозной организации, не запретил ее как таковую.
Кроме того, 25 мая 2017 года правительство РФ заверило Комитет по правам человека ООН в том, что упомянутые акты не ограничивают право граждан на свободу религии и что члены ликвидированной организации имеют возможность независимо практиковать свои верования при условии, что они не будут распространять литературу экстремистского содержания либо иным образом участвовать в незаконной деятельности.
Между тем правоохранительные органы, заводя уголовные дела на адептов «Свидетелей Иеговы», основываются именно на решении ВС, указали в СПЧ. По данным правозащитного центра «Мемориал», в России с апреля 2017 года 39 сторонников религиозной организации подверглись уголовному преследованию. В августе 2018 года «Мемориал» признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации «Свидетели Иеговы», обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.
Предъявленные им обвинения базируются на том, что группа верующих проводила богослужение, совместно читала Библию и молилась, что интерпретировали как «продолжение деятельности экстремистской организации». Такое толкование не соответствует правовой позиции ВС РФ, подчеркнули в СПЧ.
Представители религиозного течения «Свидетели Иеговы» утверждают, что их общины «свободно действуют более чем в 200 странах мира» и «нигде в мире, кроме России, „Свидетелей Иеговы“ не обвиняют в экстремизме».
Израильский историк и социолог Алек Эпштейн в 2012 году, что наиболее массированной атаке в связи с применением российского антиэкстремистского законодательства подверглись «Свидетели Иеговы» - несмотря на то, что, по мнению Эпштейна, их «невозможно заподозрить в причастности к деятельности, наносящей ущерб безопасности государства и общества». Доктрина «Свидетелей Иеговы» может не нравиться, но, как считает Эпштейн, она не наносит ущерба миру и стабильности в обществе, в то время как преследования в отношении представителей этой организации наносят ущерб международно-правовому авторитету России. Кроме того, репрессии против иеговистов «ослабляют доверие россиян к государственным институтам, нанося урон ценностям веротерпимости, на которых только и может основываться гражданский мир в стране» (цитата по публикации в «КиберЛенинке»).
Отметим также, что преследования иеговистов в России, где они появились еще в конце XIX века, имеют давнюю историю и восходят к периоду тоталитаризма. Членов религиозного течения отправляли в ссылку, а также судили за антисоветскую пропаганду и шпионаж. Иеговистов также подвергли депортациям. Впоследствии их реабилитировали и признали жертвами политических репрессий указом президента РФ от 1996 года.