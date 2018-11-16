В Крыму проводят обыски в домах членов общины «Свидетели Иеговы»

Кузьмин подчеркнул, что сегодня Крым и Севастополь - это энергично развивающиеся российские регионы, и призвал остальные страны не пытаться помешать их созидательной жизни.

Религиозные гонения в России

20 апреля 2017 года Верховный суд России по требованию Министерства юстиции РФ прекратил деятельность организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций. Также ВС постановил обратить имущество организации в собственность РФ. В августе того же года Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных в РФ организаций, ликвидированных за экстремизм.

Между тем в июне этого года Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ попросил Генпрокуратуру проверить законность и обоснованность уголовного преследования адептов «Свидетелей Иеговы». Ранее жены арестованных иеговистов обратились за помощью к главе СПЧ Михаилу Федотову.

Правозащитники СПЧ изучили это обращение и обратили внимание на то, что ВС РФ, вынося решение о ликвидации юридических лиц данной религиозной организации, не запретил ее как таковую.

Кроме того, 25 мая 2017 года правительство РФ заверило Комитет по правам человека ООН в том, что упомянутые акты не ограничивают право граждан на свободу религии и что члены ликвидированной организации имеют возможность независимо практиковать свои верования при условии, что они не будут распространять литературу экстремистского содержания либо иным образом участвовать в незаконной деятельности.

Между тем правоохранительные органы, заводя уголовные дела на адептов «Свидетелей Иеговы», основываются именно на решении ВС, указали в СПЧ. По данным правозащитного центра «Мемориал», в России с апреля 2017 года 39 сторонников религиозной организации подверглись уголовному преследованию. В августе 2018 года «Мемориал» признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации «Свидетели Иеговы», обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.

Предъявленные им обвинения базируются на том, что группа верующих проводила богослужение, совместно читала Библию и молилась, что интерпретировали как «продолжение деятельности экстремистской организации». Такое толкование не соответствует правовой позиции ВС РФ, подчеркнули в СПЧ.

Представители религиозного течения «Свидетели Иеговы» утверждают, что их общины «свободно действуют более чем в 200 странах мира» и «нигде в мире, кроме России, „Свидетелей Иеговы“ не обвиняют в экстремизме».

Израильский историк и социолог Алек Эпштейн в 2012 году, что наиболее массированной атаке в связи с применением российского антиэкстремистского законодательства подверглись «Свидетели Иеговы» - несмотря на то, что, по мнению Эпштейна, их «невозможно заподозрить в причастности к деятельности, наносящей ущерб безопасности государства и общества». Доктрина «Свидетелей Иеговы» может не нравиться, но, как считает Эпштейн, она не наносит ущерба миру и стабильности в обществе, в то время как преследования в отношении представителей этой организации наносят ущерб международно-правовому авторитету России. Кроме того, репрессии против иеговистов «ослабляют доверие россиян к государственным институтам, нанося урон ценностям веротерпимости, на которых только и может основываться гражданский мир в стране» (цитата по публикации в «КиберЛенинке»).