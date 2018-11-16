Королева вернулась: Йохауг уверенно выиграла свой первый старт после дисквалификации
16 ноября 2018, 14:57
Полуторогодичная дисквалификация норвежской лыжницы никак не отразилась на результатах Терезы Йохауг. Контрольные старты в Бейтостолене королеве современных лыж принесли победу в гонке на 10 километров классическим стилем.
Йохауг была на 24 секунды быстрее Ингвильд Флугстад Эстберг и на минуту быстрее Кари Эйре Слинд.
"Я сделала это! Для меня сегодняшний день - особенный! Я так рада, что снова могу бегать на лыжах и быть частью лыжной семьи", заявила Йохауг.
В 2016 году Йохауг получила 18-месячную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Сама спортсменка утверждала, что допинг попал в ее организм через крем, который был куплен по совету тренера. Из.за дисквлаификации Йохауг пропустила два сезона Кубка мира и Олимпиаду в Корее.