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  • Королева вернулась: Йохауг уверенно выиграла свой первый старт после дисквалификации

Королева вернулась: Йохауг уверенно выиграла свой первый старт после дисквалификации

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Therese Johaug

ФОТО: VEGARD WIVESTAD GRÃTT / imago/Bildbyran

Полуторогодичная дисквалификация норвежской лыжницы никак не отразилась на результатах Терезы Йохауг. Контрольные старты в Бейтостолене королеве современных лыж принесли победу в гонке на 10 километров классическим стилем.

Йохауг была на 24 секунды быстрее Ингвильд Флугстад Эстберг и на минуту быстрее Кари Эйре Слинд.

"Я сделала это! Для меня сегодняшний день - особенный! Я так рада, что снова могу бегать на лыжах и быть частью лыжной семьи", заявила Йохауг.

В 2016 году Йохауг получила 18-месячную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Сама спортсменка утверждала, что допинг попал в ее организм через крем, который был куплен по совету тренера. Из.за дисквлаификации Йохауг пропустила два сезона Кубка мира и Олимпиаду в Корее.

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