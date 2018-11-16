Королева вернулась: Йохауг уверенно выиграла свой первый старт после дисквалификации

Йохауг была на 24 секунды быстрее Ингвильд Флугстад Эстберг и на минуту быстрее Кари Эйре Слинд.

"Я сделала это! Для меня сегодняшний день - особенный! Я так рада, что снова могу бегать на лыжах и быть частью лыжной семьи", заявила Йохауг.