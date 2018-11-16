«Я его не узнал, он весь был в крови»: обнаруживший избитого таксиста коллега шокирован произошедшим

Сегодня в 9 часов в Вильянди работающий таксистом Артур ехал из центра города в сторону Мяннимяэ, когда заметил на парковке знакомый автомобиль с открытыми дверьми. Заехав на парковку, Артур увидел стоявшего на коленях мужчину, который был полностью в застывшей крови, пишет Sakala.
Рядом с окровавленным человек был случайный прохожий, который вызвал полицию и скорую помощь.
«Его били ногами по лицу и лицо опухло, одежда была вся в крови», - рассказывает нашедший жертву таксист.
То, что избитый – его друг, Артур понял только тогда, когда полиция спросила имя потерпевшего. «Он мог говорить, но с трудом», - рассказывает Артур.
По словам жертвы, ночью он получил вызов в Раквере. Когда он туда приехал и забрал трех клиентов, которые ударили его по голове битой. Поехали в сторону Вильянди, там сделали остановку в Пяртси, где трое клиентов избили таксиста. Далее направились в Вильянди, где преступники бросили жертву и автомобиль. По словам Артура, нападавшие недавно вышли из Вируской тюрьмы. На данный момент полиция их задержала. Двое из них – несовершеннолетние.
По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, несмотря на возраст двое молодых людей неоднократно попадали в поле зрения полиции.
«Вся эта история шокирующая и жуткая», - комментирует Артур. Почему такое нападение вообще могло произойти, Артут не смог даже предположить. «У нас нет каких-то денег, это копеечный бизнес в Вильянди», - уточнил он.
Хотя расследование еще ведется, оперативный руководитель Лыунаской префектуры Арго Турба сказал, что за этим тяжким преступлением может стоять преследование личного интереса, а также излишнее употребление алкоголя или также наркотиков. «Молодые люди распивали вместе алкоголь, потеряли самоконтроль и возник план так сказать поставить на место какого-то человека. Это самый распространенный сценарий, который делает из некоторых подростков жестоких преступников», - сказал Турба.