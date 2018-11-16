«Я его не узнал, он весь был в крови»: обнаруживший избитого таксиста коллега шокирован произошедшим

Рядом с окровавленным человек был случайный прохожий, который вызвал полицию и скорую помощь.

«Его били ногами по лицу и лицо опухло, одежда была вся в крови», - рассказывает нашедший жертву таксист.

То, что избитый – его друг, Артур понял только тогда, когда полиция спросила имя потерпевшего. «Он мог говорить, но с трудом», - рассказывает Артур.

По словам жертвы, ночью он получил вызов в Раквере. Когда он туда приехал и забрал трех клиентов, которые ударили его по голове битой. Поехали в сторону Вильянди, там сделали остановку в Пяртси, где трое клиентов избили таксиста. Далее направились в Вильянди, где преступники бросили жертву и автомобиль. По словам Артура, нападавшие недавно вышли из Вируской тюрьмы. На данный момент полиция их задержала. Двое из них – несовершеннолетние.

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, несмотря на возраст двое молодых людей неоднократно попадали в поле зрения полиции.

«Вся эта история шокирующая и жуткая», - комментирует Артур. Почему такое нападение вообще могло произойти, Артут не смог даже предположить. «У нас нет каких-то денег, это копеечный бизнес в Вильянди», - уточнил он.