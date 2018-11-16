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Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
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Эстонские власти требуют от Facebook все больше информации о местных жителях

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FILE PHOTO: People are silhouetted as they pose with mobile devices in front of a screen projected with a Facebook logo, in this picture illustration October 29, 2014. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

ФОТО: DADO RUVIC / REUTERS

Facebook за первые полгода зарегистрировал в два раза больше информационных запросов от эстонских властей по поводу местных жителей, чем годом ранее.

За первые шесть месяцев года от эстонских ведомст в Facebook поступило 40 инфозапросов по поводу 54 аккаунтов. За тот же период в прошлом году поступило всего 24 запроса, передает Postimees со ссылкой на обзор Facebook Transparency Report.

Вясняется также, что Facebook был согласен поделиться с властями информацией в случае 73 процентов запросов. Все поступившие из Эстонии запросы были связаны с проходящими расследованиями.

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