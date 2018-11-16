Эстонские власти требуют от Facebook все больше информации о местных жителях
16 ноября 2018, 16:03
Facebook за первые полгода зарегистрировал в два раза больше информационных запросов от эстонских властей по поводу местных жителей, чем годом ранее.
За первые шесть месяцев года от эстонских ведомст в Facebook поступило 40 инфозапросов по поводу 54 аккаунтов. За тот же период в прошлом году поступило всего 24 запроса, передает Postimees со ссылкой на обзор Facebook Transparency Report.
Вясняется также, что Facebook был согласен поделиться с властями информацией в случае 73 процентов запросов. Все поступившие из Эстонии запросы были связаны с проходящими расследованиями.