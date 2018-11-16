Тайные комнаты города Питера

Хобби-румы представляют собой небольшие помещения площадью около пяти квадратных метров, гармонично включенные в планировку квартиры. «Мы хотели, чтобы у жителей было дополнительное пространство, которое действительно можно использовать, — объясняет Ян Свояволя, директор по маркетингу «Главстрой Санкт-Петербург». — В результате в наших комплексах появились квартиры с хобби-румами. Здесь можно уединиться и заняться любимым делом. Сегодня хозяева чаще всего находят хобби-румам привычное применение: устраивают там кладовые, которые были когда-то и в советских квартирах, или гардеробные, вошедшие в моду не так давно. Но постепенно они осознают и потребность в другом функционале — кабинет, прачечная, игровой зал и т. д. Мы со своей стороны сформулировали около десятка сценариев использования этого помещения».