Анвельт: "Отечество" представляет в правительстве позиции EKRE

«Cобытия последних дней вывели правительство на новый уровень: теперь им руководят не просто не входящие в правительство члены коалиции, а EKRE, с которой, как мне кажется, «Отечество» вскоре объединится. Иначе зачем им следовать программе EKRE, даже противореча действующему коалиционному договору?» - написал Анвельт в пятницу в социальных сетях.

По словам Анвельта, кризис в правительстве начался не в пятницу, а раньше, когда стало ясно, что происходящим в кабинете правительства все в более ультимативной форме руководит «Отечество».

«При этом (председатель «Отечества» Хелир-Валдор - ред.) Сеэдер заблуждается в том, что социал-демократы страдают от комплекса (министра юстиции Урмаса - ред.) Рейнсалу. Правительством фактически руководят извне, время ультиматумов в нынешнем правительстве началось не со вступлением Рейнсалу на пост министра, а когда Сеэдер принялся извне руководить правительством. Урмас скорее формулирует и выступает в качестве глашатая», - заявил Анвельт.

Кризис в правительстве начался после того, как в четверг вечером правительство под давлением «Отечества» отказалось поддерживать от имени Эстонии миграционный договор ООН, как предлагал глава МИД и социал-демократ Свен Миксер. В пятницу лидер социал-демократов Евгений Осиновский обратился к премьер-министру Ратасу с требованием отправить Рейнсалу в отставку.