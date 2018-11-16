Bellingcat и The Insider: ФСБ вербовала сотрудника британского визового центра

В ней сказано, что бывший сотрудник компании TLSсontact (оператор объединенного визового центра Бельгии, Швейцарии и Великобритании в Москве) заявил, что ФСБ пыталась завербовать его, чтобы отправить в страну «пару человек», передает NEWSru.

Вадим Митрофанов (имя изменено) утверждает, что сотрудники ФСБ сообщили о своих планах весной 2016 года. Спецслужба якобы хотела, чтобы «пара людей» беспрепятственно получили визы «без лишних проверок». Через несколько месяцев «Петров» и «Боширов» впервые оказались в Великобритании.

При этом Bellingcat и Insider не утверждают, что речь шла именно о них.

По словам Митрофанова, у ФСБ был доступ к видеокамерам внутри визового центра (с помощью системы СОРМ-2) и диаграмма его внутренней компьютерной сети. В статье также говорится, что российские спецслужбы по крайней мере один раз пытались устроить своего человека в TLScontact, но безуспешно.

Как рассказывает бывший сотрудник визового центра, его сотрудничество с ФСБ началось в 2016 году. Одним из заданий от Андрея было отслеживать, не подаст ли документы на получение британской визы один из свидетелей по делу ЮКОСа Андрей Голубович. Затем от Митрофанова потребовали предоставить доступ к системам визового центра через уязвимость в системе электронных очередей.

ФСБ угрожала Митрофанову уголовным делом против его матери и «проблемами с иммиграционным статусом» его жены.